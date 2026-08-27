Fallece Ratko Mladic, líder serbobosnio responsable de atrocidades en Bosnia, a los 84 años

BELGRADO, Serbia — Ratko Mladic, el general serbobosnio conocido por su brutalidad durante el conflicto en Bosnia, ha fallecido a los 84 años mientras cumplía una sentencia de cadena perpetua por sus crímenes de guerra, según reportes de la televisión estatal serbia RTS y la emisora serbobosnia. Mladic fue una figura clave en la guerra que dejó más de 100.000 muertos y millones de desplazados.

Según la información disponible, Mladic falleció en un hospital penitenciario de las Naciones Unidas en La Haya, Países Bajos. Un familiar del exmilitar, que prefirió mantener el anonimato, confirmó la noticia a la AP, añadiendo que su hijo, Darko Mladic, se encontraba en camino a La Haya.

Funcionarios del tribunal de las Naciones Unidas no pudieron confirmar inmediatamente la muerte de Mladic, quien había estado bajo custodia desde 2011 tras años de ser prófugo.

El tribunal que juzgó los crímenes de guerra cometidos en la antigua Yugoslavia condenó a Mladic a cadena perpetua en 2017, un fallo considerado un avance hacia la justicia para las víctimas de sus acciones. En su rol como líder de las fuerzas serbobosnias, Mladic fue responsable de actos de violencia sistemática, incluyendo el asedio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica, donde más de 8.000 hombres y niños musulmanes fueron asesinados en lo que se considera un genocidio.

Conocido por su mirada fría y su retórica nacionalista, Mladic se convirtió en un símbolo de la brutalidad del conflicto. En 1992, al inicio de la guerra en Bosnia, tomó el mando de las tropas serbobosnias y comenzó a implementar tácticas de terror contra los civiles no serbios, incluyendo el establecimiento de campos de concentración.

Durante su juicio, Mladic mostró una actitud desafiante, gritando a los jueces y negando los cargos en su contra. A pesar de las evidencias en su contra, nunca mostró arrepentimiento por sus acciones, y muchos de sus seguidores lo consideraban un héroe nacional que luchaba por el pueblo serbio.

Mladic nació el 12 de marzo de 1942 en Bozinovici, un pequeño pueblo en Bosnia. Su carrera militar comenzó en el ejército yugoslavo y rápidamente se alineó con las fuerzas serbias a medida que la nación se fragmentaba. Su legado es recordado con horror en Bosnia, donde los recuerdos de su régimen de terror aún persisten.

En un contexto de violencia y odio, Mladic utilizó su posición para incitar a sus tropas a llevar a cabo atrocidades. Los serbios bajo su mando sitiarían Sarajevo, y Mladic se jactaba de sus órdenes para bombardear áreas civiles, lo que resultó en miles de muertes de inocentes.

La figura de Mladic es compleja; mientras que muchos lo ven como un criminal de guerra, otros lo consideran un patriota que defendía los intereses serbios. Su muerte en prisión cierra un capítulo oscuro en la historia de los Balcanes, pero el dolor y el sufrimiento que infligió a muchos permanecerán como un recordatorio de los horrores de la guerra.