Absuelven a hombre que atacó a monja en Jerusalén y le ordenan tratamiento psiquiátrico

FOTO: Tribunal absuelve a acusado de atacar a una monja en Jerusalén y ordena atención psiquiátrica

JERUSALÉN — Un juez del Tribunal de Magistrados de Jerusalén exoneró a un individuo acusado de agredir a una monja católica, tras aceptar su defensa basada en demencia. Sin embargo, se determinó que debe ser internado en un hospital psiquiátrico por un periodo de hasta seis años.

La agresión, que tuvo lugar en abril mientras la monja caminaba con su hábito en la Ciudad Vieja de Jerusalén, generó una fuerte conmoción en Israel y en sus diversas comunidades cristianas.

Clérigos y defensores han señalado que los insultos y escupitajos hacia cristianos se han vuelto cada vez más frecuentes en el centro histórico de Jerusalén, donde conviven diariamente cristianos, judíos y musulmanes, la mayoría sin incidentes, al visitar los sitios sagrados de estas religiones.

No obstante, el ataque a la monja se percibe como un incremento alarmante en un ambiente ya volátil, que ha sido testigo de tensiones interreligiosas durante casi tres años de conflicto.

El juez dictaminó que existían pruebas suficientes para demostrar que el hombre, un judío de un asentamiento en Cisjordania, cometió la agresión, pero tenía derecho a una defensa por demencia, ya que un psiquiatra del distrito concluyó que sufría un ataque psicótico en el momento del incidente.

El director de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, donde la monja trabaja como investigadora, expresó su esperanza de que la hospitalización psiquiátrica se lleve a cabo en su totalidad, afirmando que esto es esencial para garantizar la seguridad pública y permitir que la comunidad cristiana viva y visite Jerusalén sin temor.

El fraile Olivier Poquillon lamentó la decisión de no imponer una sanción penal, destacando que el agresor, aunque mentalmente inestable, eligió deliberadamente a una monja como víctima entre todas las personas presentes.

Yisca Harani, fundadora de la organización Religious Freedom Data Center, mencionó que incluso individuos con problemas mentales pueden verse influenciados por el discurso prevaleciente en su entorno. Afirmó que el agresor es un producto de la ignorancia y de la incitación que lo rodea, y aunque esté mentalmente inestable, se alimenta del material anticristiano que predomina en su comunidad.

La organización de Harani ha registrado un aumento de casi el triple de incidentes en Jerusalén en los últimos cuatro años, con un promedio de uno diario, la mayoría perpetrados por nacionalistas religiosos judíos. Esta hostilidad hacia los cristianos se basa en la historia de persecución de judíos en países de mayoría cristiana y en la percepción de que su presencia es una afrenta a zonas históricamente sagradas para los judíos.

El embajador George Deek, nuevo enviado especial de Israel ante el mundo cristiano, anunció que la policía israelí designó a un agente angloparlante como primer punto de contacto para los cristianos en caso de incidentes, con el objetivo de asegurar una respuesta rápida. Deek afirmó: "Vamos a proponer soluciones prácticas sobre cómo minimizar o detener, si es posible, el fenómeno", indicando que se toman estos asuntos con la seriedad que requieren.