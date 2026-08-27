Un militar ruso fallece tras explosión de coche bomba en San Petersburgo

Un militar ruso perdió la vida el jueves debido a la explosión de un coche bomba en las afueras de San Petersburgo, según informaron las autoridades locales. Este incidente es el último de una serie de atentados con explosivos que han sido dirigidos contra personal militar y personas asociadas a la guerra de Rusia en Ucrania.

La víctima, cuyo nombre y rango no han sido revelados, murió en el suburbio de Pushkinsky, mientras que su esposa resultó herida en la explosión de su vehículo, según lo comunicado por la delegación local del Comité de Investigación de la ciudad.

Este atentado se suma a una creciente ola de explosiones en territorio ruso, muchas de las cuales han sido atribuidas a personas involucradas en el conflicto bélico. Desde el gobierno de Moscú, se ha culpado a Kiev de algunos de estos ataques.

En un caso reciente, el director de una fábrica que suministra drones al ejército ruso resultó gravemente herido y su chofer falleció tras la explosión de su automóvil el 5 de agosto, en un ataque similar a las afueras de Ekaterimburgo, a unos 1.400 kilómetros de distancia de la capital rusa.

Los investigadores aún no han señalado a ningún sospechoso del ataque, y hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado. Días antes de este incidente, una bomba estalló en un lujoso restaurante italiano en Moscú, dejando al menos cinco muertos, incluido el autor del ataque, según informes de la prensa estatal rusa.

La embajada rusa en Roma atribuyó la explosión a Ucrania, describiéndola como un intento de intimidar a la comunidad italiana en Rusia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia volvió a difundir el comunicado de la embajada, sin ofrecer comentarios adicionales, mientras que las agencias de seguridad rusas no han identificado a ningún sospechoso en relación a este atentado. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, calificó el ataque como un "brutal acto terrorista", aunque no identificó a los responsables.

A principios de este año, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia había anunciado que se intensificarían las medidas de seguridad en torno a altos mandos militares y funcionarios del gobierno, en respuesta a una serie de intentos de asesinato que han tenido lugar en ciudades rusas desde el inicio del conflicto.

Kiev se ha atribuido algunos de estos ataques en territorio ruso, como la muerte del teniente general Igor Kirillov, quien lideraba las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército ruso. Kirillov falleció tras una explosión provocada por un artefacto oculto en un patinete frente a su edificio en Moscú, un día después de que se presentaran cargos penales en su contra.

La situación continúa siendo tensa y los atentados siguen marcando la pauta en la guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania.