Inundaciones mortales: qué fue lo que provocó el desastre en Nepal

BENGALURU, India — Las inundaciones mortales en Nepal podrían haber sido desencadenadas por un gran trozo de un glaciar que se desprendió y obstruyó temporalmente un río, de acuerdo con investigaciones iniciales de expertos. Este evento, según sugieren, podría haber causado que el agua acumulada fluyera con gran fuerza hacia abajo, generando una catástrofe.

Los investigadores continúan recopilando datos tanto de satélites como de terreno para esclarecer los detalles y causas de la inundación. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un colapso glaciar de magnitud 5,2 que desplazó escombros con un impacto devastador en las comunidades cercanas. Esta determinación se basó en datos obtenidos de estaciones sísmicas cercanas, ondas sísmicas de largo período y análisis de imágenes satelitales.

"Una parte del glaciar se ha desprendido realmente", afirmó Jakob Steiner, geocientífico de la Universidad de Graz en Austria, actualmente en Bangladesh. "Si observas las imágenes, parece como si alguien hubiera cortado con un cuchillo enorme toda la parte inferior y se hubiera caído".

Steiner explicó que el colapso de una masa de hielo desde gran altura puede tener un efecto explosivo, provocando el caos posterior en la región.

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Aunque es prematuro establecer un vínculo directo entre el calentamiento global y esta tragedia, los científicos advierten que el aumento de las temperaturas debido a actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, incrementa la probabilidad de desastres en áreas como el Himalaya, que se calienta a un ritmo acelerado en comparación con otras regiones del mundo.

Las autoridades han reportado que cientos de personas han perdido sus hogares, además de daños significativos en infraestructura crítica, incluyendo represas hidroeléctricas, carreteras, edificios y puentes en el área.

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?? Catastrophe au #Népal : c'est bel et bien l'effondrement d'un #glacier qui est à l'origine de ces #inondations d'une ampleur et d'une violence catastrophiques. La chute de ce pan de montagne a conduit à un #GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), une vidange brutale d'un lac… pic.twitter.com/ifqUIB5DNS — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 27, 2026

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Aumento repentino del nivel del agua no dio oportunidad de escapar

Los niveles de los ríos en la región aumentaron hasta 9 metros en tan solo 30 minutos como consecuencia de la crecida generada por el desprendimiento glaciar, según los expertos del grupo de investigación climática con sede en Katmandú. "Fue un aumento enorme, una crecida enorme de agua que ocurrió de repente", afirmó Saswat Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres.

La evidencia preliminar indica que un gran volumen de hielo y roca pudo haberse precipitado en el Lhende Khola, un afluente del río Bhote Koshi. Los investigadores también están considerando si los escombros habrían represado temporalmente el río antes de que el agua embalsada rompiera el bloqueo, lo que habría magnificado la inundación.

Steiner subrayó que la zona tiene un historial de peligros montañosos destructivos. Inundaciones originadas en lagos glaciares ya habían golpeado el mismo valle en 2025, mientras que en 2024 una avalancha de hielo y roca afectó otra parte del área. El valle de Langtang también sufrió avalanchas devastadoras durante el terremoto de Nepal en 2015.

El cambio climático aumenta los riesgos en el Himalaya

El Hindu Kush Himalaya se está calentando rápidamente, lo que está provocando cambios significativos en los glaciares, la cobertura de nieve y las laderas montañosas, según los científicos. Estas montañas contienen la mayor cantidad de nieve y hielo fuera de las regiones polares. Más de 63,000 glaciares en la región alimentan al menos 10 grandes sistemas fluviales asiáticos y son cruciales para la seguridad alimentaria, hídrica y energética de miles de millones de personas.

Sin embargo, aproximadamente el 78% del área glaciar, situada entre 4,500 y 6,000 metros sobre el nivel del mar, está altamente expuesta al calentamiento. "Lo que pasó ayer es, lamentablemente, la nueva normalidad. A partir de aquí, la situación va a empeorar", expresó Steiner.

La última década ha sido la más cálida a nivel mundial desde que se tienen registros, y 2024 marcó el año más caliente. Los informes de la ONU indican que entre 2000 y 2019, los glaciares perdieron 267 gigatoneladas de hielo por año, equivalente a la masa de 46,500 pirámides de Guiza.

Se prevé que, debido al calentamiento, hasta el 50% de todos los glaciares —excluyendo los de Groenlandia y la Antártida— se perderán para 2100, incluso si el calentamiento global se limita a 1.5 grados Celsius.

Las políticas actuales sitúan a la Tierra en una trayectoria de calentamiento de alrededor de 2.8 grados Celsius para finales de siglo.

Investigaciones han mostrado que los glaciares en estas montañas se están derritiendo a un ritmo acelerado, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000. El deshielo de los glaciares puede alimentar y agrandar los lagos glaciares, aumentando el potencial de inundaciones repentinas.

A medida que los glaciares retroceden, la roca de montaña que antes estaba sostenida por el hielo queda expuesta a temperaturas más cálidas, lo que puede debilitar las laderas y facilitar deslizamientos de tierra. "Aumentan las probabilidades de que el material empiece a desplazarse montaña abajo", apuntó Steiner.

Sanyal advirtió que este tipo de avalancha o colapso glaciar puede desencadenar un flujo de escombros, bloquear ríos e inducir inundaciones repentinas y devastadoras.

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BINLERCE INSAN CANLI CANLI TOPRAGA GÖMÜLDÜ, KÖYLER HARITADAN SILINDI.



Herkes yagmur yagmadan bu Selin nasil oldugunu konusuyor?



?? Saniyeler içinde kütle sel her seyi alip götürdü, köyler yok oldu, insanlik tarihinin gördügü en büyük felaketlerden biri… pic.twitter.com/WOsC6asvwB — Said Ercan ???? ?? (@saidercan) August 26, 2026

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El rápido crecimiento y la falta de alertas agravan el desastre

Alrededor del 10% de la producción eléctrica de Nepal se ubica en el valle afectado. Las repetidas pérdidas han suscitado interrogantes sobre la instalación de sistemas de alerta para residentes y visitantes tras las inundaciones y avalanchas anteriores. La región ha sido un atractivo turístico, con más de un millón de visitantes anuales en años recientes.

Los científicos enfatizan que se requieren sistemas de alerta más robustos, un mejor monitoreo y un intercambio de información más ágil entre países, especialmente a medida que las temperaturas suben y los paisajes montañosos se tornan menos estables. Sin embargo, monitorear miles de glaciares y laderas a lo largo del Himalaya es extremadamente complicado.

Cuando se desencadenan desastres en cadena, a menudo hay solo minutos para actuar. "No tenemos horas. A veces tenemos unos pocos minutos para realmente prepararnos", concluyó Sanyal. Steiner afirmó que se ha alcanzado una "línea roja" en la que algunas regiones de Nepal son simplemente demasiado peligrosas para habitar.

"Esperábamos que desastres similares sirvieran como una llamada de atención para los gobiernos de la región del Himalaya, pero es frustrante que los daños nunca parezcan ser lo suficientemente graves", lamentó Steiner. "No soy muy optimista en que a partir de mañana haya soluciones claras", agregó. "Sabemos lo que hay que hacer, pero varios actores necesitan coordinarse y hacer que las cosas sucedan".