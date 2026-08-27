Google mejora su AI Mode para rastrear precios de vuelos y ayudar a reservar hoteles
La nueva actualización de Google permite a los usuarios rastrear precios de vuelos y reservar hoteles a través de AI Mode, que actúa como un agente de viajes virtual. Esta funcionalidad está disponible en más de 180 países.
FOTO: Actualización de Google AI Mode
Google anunció mejoras significativas en su funcionalidad de AI Mode, permitiendo a los usuarios rastrear precios de vuelos y realizar reservas de hoteles de manera más efectiva. Esta actualización se presentó el pasado jueves, destacando que la herramienta no solo ayuda a los usuarios a encontrar información, sino que también gestiona aspectos del proceso de planificación y reserva de viajes.
Con estas nuevas capacidades, los usuarios pueden indicar a AI Mode cuándo y dónde desean volar. La inteligencia artificial proporcionará las mejores opciones disponibles, mostrando los precios más recientes de más de 300 aerolíneas y sitios de viajes. Si los usuarios prefieren esperar a que los precios bajen, pueden solicitar que se rastreen los precios de los vuelos ingresados.
Además, AI Mode enviará un correo electrónico a los usuarios si hay cambios en los precios para el destino y las fechas especificadas. Esta funcionalidad de seguimiento de precios de vuelos está disponible en más de 180 países.
En cuanto a la reserva de hoteles, los usuarios podrán descubrir y reservar su próximo alojamiento mediante una conversación con AI Mode. Al describir su viaje y preferencias de hotel, recibirán una lista de opciones junto con reseñas y características clave. Una vez que encuentren un hotel que les guste, pueden pedir a AI Mode que complete la reserva, eligiendo la opción "Continuar en Google" que aparecerá junto a los socios integrados de Google, que incluyen cadenas hoteleras y sitios de viajes.
Después de seleccionar su habitación, los usuarios podrán revisar detalles como la política de cancelación y completar la reserva utilizando Google Pay. Google aclaró que la cadena hotelera o el sitio de reservas se encargarán de la gestión de la reserva y de cualquier servicio al cliente.
Otra de las novedades es que AI Mode ahora permite mostrar el costo de los vuelos y hoteles en puntos o millas. Los usuarios pueden preguntar, por ejemplo, "quiero viajar de Atlanta a Miami utilizando mis millas de AA. Ayúdame a encontrar opciones para vuelos directos que salgan el 9 de octubre y regresen el 12 de octubre". De esta forma, podrán ver cuántas millas necesitan para reservar los vuelos correspondientes. Esta actualización ya está disponible a nivel global.
Lectura rápida
¿Qué mejora introdujo Google en su AI Mode?
Google mejoró su AI Mode para permitir a los usuarios rastrear precios de vuelos y reservar hoteles de manera más eficiente.
¿Cómo funciona el seguimiento de precios de vuelos?
Los usuarios pueden pedir a AI Mode que rastree precios de vuelos y recibir notificaciones por correo electrónico si hay cambios en los precios.
¿En cuántos países está disponible esta funcionalidad?
El seguimiento de precios de vuelos está disponible en más de 180 países.
¿Qué deben hacer los usuarios para reservar un hotel?
Los usuarios describen su viaje y preferencias a AI Mode, que les ofrece opciones de hoteles y ayuda a completar la reserva.
¿Qué novedades hay respecto a las millas?
AI Mode ahora permite mostrar el costo de vuelos y hoteles en puntos o millas, facilitando su uso para reservas.