Google mejora su AI Mode para rastrear precios de vuelos y ayudar a reservar hoteles

Google anunció mejoras significativas en su funcionalidad de AI Mode, permitiendo a los usuarios rastrear precios de vuelos y realizar reservas de hoteles de manera más efectiva. Esta actualización se presentó el pasado jueves, destacando que la herramienta no solo ayuda a los usuarios a encontrar información, sino que también gestiona aspectos del proceso de planificación y reserva de viajes.

Con estas nuevas capacidades, los usuarios pueden indicar a AI Mode cuándo y dónde desean volar. La inteligencia artificial proporcionará las mejores opciones disponibles, mostrando los precios más recientes de más de 300 aerolíneas y sitios de viajes. Si los usuarios prefieren esperar a que los precios bajen, pueden solicitar que se rastreen los precios de los vuelos ingresados.

Además, AI Mode enviará un correo electrónico a los usuarios si hay cambios en los precios para el destino y las fechas especificadas. Esta funcionalidad de seguimiento de precios de vuelos está disponible en más de 180 países.

En cuanto a la reserva de hoteles, los usuarios podrán descubrir y reservar su próximo alojamiento mediante una conversación con AI Mode. Al describir su viaje y preferencias de hotel, recibirán una lista de opciones junto con reseñas y características clave. Una vez que encuentren un hotel que les guste, pueden pedir a AI Mode que complete la reserva, eligiendo la opción "Continuar en Google" que aparecerá junto a los socios integrados de Google, que incluyen cadenas hoteleras y sitios de viajes.

Después de seleccionar su habitación, los usuarios podrán revisar detalles como la política de cancelación y completar la reserva utilizando Google Pay. Google aclaró que la cadena hotelera o el sitio de reservas se encargarán de la gestión de la reserva y de cualquier servicio al cliente.

Otra de las novedades es que AI Mode ahora permite mostrar el costo de los vuelos y hoteles en puntos o millas. Los usuarios pueden preguntar, por ejemplo, "quiero viajar de Atlanta a Miami utilizando mis millas de AA. Ayúdame a encontrar opciones para vuelos directos que salgan el 9 de octubre y regresen el 12 de octubre". De esta forma, podrán ver cuántas millas necesitan para reservar los vuelos correspondientes. Esta actualización ya está disponible a nivel global.