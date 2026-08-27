Una tierna historia de amor y supervivencia en "The Dog Stars" de Ridley Scott

La presencia de perros en el cine posapocalíptico resuena con fuerza, como se evidencia en films como "Finch" con Tom Hanks y "I Am Legend" con Will Smith. En esta línea, la nueva película de Ridley Scott, "The Dog Stars", se suma a la lista con un encantador malinois que acompaña a su protagonista en un mundo desolado.

El can, llamado Jasper, es el compañero de Hig, interpretado por Jacob Elordi, un mecánico y piloto que lucha por encontrar sentido en un Colorado devastado por una pandemia. La historia, basada en la novela de Peter Heller, ilustra cómo la conexión entre un hombre y su perro puede ser esencial para la supervivencia en tiempos difíciles.

A diferencia de muchas narrativas posapocalípticas centradas en el caos y la violencia, "The Dog Stars" se enfoca en la búsqueda de la esperanza y el amor en medio de la adversidad. La película se aleja de los clichés de acción y se adentra en una reflexión más profunda sobre los costos de la supervivencia. Aunque presenta momentos de tensión, como una impactante secuencia hacia el final, en general se desarrolla como una historia de amor entre disparos y situaciones extremas.

Hig vive atrincherado en un aeropuerto abandonado, junto a Jasper y un exmilitar llamado Bangley, interpretado por Josh Brolin. Su rutina incluye vuelos a Denver para buscar suministros y observar a otros sobrevivientes, incluyendo a una comunidad menonita que representa una forma de vida más simple y en armonía con la naturaleza.

La historia da un giro cuando Hig se encuentra con una joven viuda, interpretada por Margaret Qualley, y su padre, Guy Pearce. A medida que la relación entre ellos se desarrolla, el protagonista enfrenta el duelo y la culpa del sobreviviente, lo que añade una capa emocional a la narrativa. Una escena conmovedora muestra a Qualley disfrutando de música por primera vez en años, un momento que simboliza la búsqueda de alegría en medio de la tristeza.

Sin embargo, la película también incluye momentos de acción inesperados, como la aparición de Allison Janney, que añade un toque de humor y sorpresa a la trama. Aunque algunas de estas secuencias pueden parecer fuera de lugar, contribuyen a la singularidad de la película.

La cinematografía de Scott es notable, aunque la decisión de filmar en Italia en lugar de Colorado puede resultar curiosa. La música, especialmente la canción "Like Real People Do" de Hozier, complementa perfectamente la historia de amor entre los protagonistas.

"The Dog Stars" se estrena en cines el viernes, y ha sido clasificada como R por la Motion Picture Association debido a su contenido violento y lenguaje fuerte. Con una duración de 118 minutos, esta película ofrece una mirada refrescante y emocional al género posapocalíptico.