Ramiro Álvarez, el dirigente de River que bloqueó el acceso a socios en el Monumental

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- El nombre de Ramiro Álvarez, vocal suplente de la actual Comisión Directiva de River y con más de diez años de trayectoria en la política del club, ha cobrado relevancia tras la eliminación del equipo frente a Independiente Santa Fe.

En medio de una protesta de socios e hinchas en el hall del Monumental, se lo vio intentando bloquear uno de los accesos, lo que desató empujones y acaloradas discusiones con aquellos que querían unirse a los cánticos contra la conducción del club.

Las imágenes de este episodio se difundieron rápidamente, generando un amplio eco en el entorno riverplatense. Álvarez se posicionó frente a una de las puertas, intentando frenar el avance de los manifestantes, en una secuencia que culminó en forcejeos físicos con algunos socios presentes.

Un hincha que fue testigo del hecho afirmó que, al señalarle a Álvarez que quienes intentaban pasar eran socios de River, el dirigente contestó: "¿Y qué tiene?". Esta frase avivó la indignación en un contexto donde gran parte del público exigía explicaciones sobre el rendimiento deportivo del equipo y coreaba consignas en contra de los dirigentes.

Álvarez no es un novato en la institución. Su trayectoria comenzó en 2014, durante la presidencia de Rodolfo D'Onofrio, cuando asumió como vicepresidente de Relaciones Públicas, cargo que ocupó hasta 2017.

Posteriormente, fue presidente de Relaciones Institucionales entre 2017 y 2021 y también ocupó la tesorería de la Fundación River Plate entre 2018 y 2022. Desde 2022, ha estado al frente del Departamento de Seguridad del club, un área crucial para la organización de accesos y el funcionamiento del Monumental en días de partido.

Actualmente, figura como vocal suplente de la Comisión Directiva que lidera Stefano Di Carlo, junto a otros dirigentes como Juan Gallo, Leandro Lurati, Marcela Medina y Diego Lombraña. Así, su carrera ha transcurrido a través de las administraciones de D'Onofrio, Jorge Brito y la actual dirección, manteniéndose más de una década en la política de River.

Álvarez también forma parte del espacio "Filosofía River", que está alineado con el oficialismo que dirige la institución desde 2013. En su vida profesional, se desempeña como director de Siro S.A., una empresa vinculada históricamente a la comercialización de vehículos y servicios automotrices.

El incidente tuvo lugar tras la eliminación de River por penales a manos de Independiente Santa Fe, lo que profundizó una crisis deportiva que llevó a la salida de Eduardo Coudet. Decenas de socios se quedaron en el Monumental para expresar su descontento, entonando consignas como "que se vayan todos" y pidiendo el regreso de Ramón Díaz como director técnico.

La intervención de Álvarez se convirtió en una imagen emblemática de una noche tensa. Un dirigente cuya responsabilidad durante años estuvo vinculada a la seguridad y los socios se enfrentó a quienes buscaban manifestar su descontento, lo que intensificó las críticas hacia la gestión actual.

Tras la viralización de los videos, muchos simpatizantes se volcaron a las redes sociales para exigir explicaciones y hasta solicitar su renuncia. Álvarez no ha brindado hasta ahora una declaración pública detallada sobre el incidente, que sigue generando interrogantes en medio de una de las crisis deportivas más severas que ha enfrentado River en los últimos años.