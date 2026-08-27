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Boca y Lanús se enfrentan en un partido clave del Torneo Clausura

El conjunto 'Xeneize' enfrenta a Lanús en busca de un triunfo que lo acerque a los playoffs del Torneo Clausura. El partido se jugará en La Bombonera a las 21:30.

27/08/2026 | 13:04Redacción Cadena 3

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El capitán de Boca, Leandro Paredes.

FOTO: El capitán de Boca, Leandro Paredes.

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Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- Boca se prepara para recibir este viernes a Lanús, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura. El equipo local busca una victoria que le permita avanzar a los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

El encuentro está programado para las 21:30 y se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera". La cobertura del partido será proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado para este encuentro es Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Boca llega a este partido en un momento complicado en el Torneo Clausura, con solo siete puntos acumulados en las primeras seis fechas, lo que lo coloca en el undécimo puesto de la Zona A, quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En la última jornada, el "Xeneize" logró un empate 1-1 en su visita a Racing, un encuentro en el que no dominó la posesión del balón, pero tuvo las oportunidades más claras.

De cara al enfrentamiento con Lanús, el director técnico Rodolfo Arruabarrena aún no ha definido quién será el compañero de Lautaro Di Lollo en la defensa, ya que la decisión está entre Facundo Herrera y Nicolás Figal.

Por su parte, Lanús también se encuentra en una situación similar, ya que al igual que Boca, ha sumado solo siete puntos y no está en los puestos de clasificación. En el ámbito internacional, el "Granate" sufrió una dura eliminación ante Cienciano de Perú en los 16avos de final.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
Boca enfrenta a Lanús en la séptima fecha del Torneo Clausura.

¿Cuándo se juega?
El partido está programado para este viernes a las 21:30.

¿Dónde se jugará?
El encuentro se llevará a cabo en La Bombonera, el estadio de Boca.

¿Cuál es la situación de Boca?
Boca llega con solo siete puntos en el torneo, en el undécimo puesto de la Zona A.

¿Cómo llega Lanús?
Lanús también suma siete puntos y no está en los puestos de clasificación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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