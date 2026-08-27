Colombia y Ecuador avanzan en la creación de una base binacional en la frontera con apoyo de EEUU

BOGOTÁ — Este jueves, representantes de Colombia y Ecuador se reunirán con el objetivo de avanzar en la creación de una base binacional en la frontera, en el contexto de la visita del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, según informó el Ministerio de Defensa colombiano.

Ambos países enfrentan una compleja situación de seguridad en la frontera compartida, que abarca más de 600 kilómetros, donde operan grupos ilegales relacionados con el tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha instado a Colombia a tomar medidas más efectivas contra los grupos ilegales en la frontera, lo que había generado tensiones con el presidente colombiano Gustavo Petro, quien dejó el cargo el 7 de agosto. Sin embargo, con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, las relaciones se han normalizado, y ambos mandatarios han coincidido en la necesidad de aumentar la cooperación.

El general Donovan llegó a Colombia para discutir estrategias conjuntas en la lucha contra el narcotráfico. Su agenda incluye una visita a Tumaco, en el departamento de Nariño, donde se abordará la situación de seguridad local.

El Ministerio de Defensa de Colombia detalló que, en el marco de esta colaboración, el ministro de Defensa y las autoridades militares colombianas viajarán a Ecuador para trabajar en la articulación de la base binacional.

Esta base tiene como propósito fortalecer la cooperación y la respuesta conjunta ante las amenazas que afectan a la región. Desde la llegada de De la Espriella, Estados Unidos ha intensificado su cooperación con ambos gobiernos, que son parte de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), una iniciativa estadounidense para combatir el narcotráfico.

Recientemente, las fuerzas policiales de Colombia y Ecuador lograron la captura de Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, líder de la banda "Los Tiguerones", en el centro-oeste de Colombia. Esta banda ha sido catalogada como terrorista por el gobierno ecuatoriano y está vinculada a múltiples delitos, incluyendo narcotráfico y homicidios.

El nuevo gobierno colombiano ha cambiado su enfoque en la política de seguridad, intensificando las operaciones militares contra grupos armados ilegales. En este contexto, se registró un segundo bombardeo en Guaviare contra disidencias de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016. Este bombardeo, al igual que el anterior, ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos.

De la Espriella también informó sobre la captura en Bogotá de Luis Saúl Pérez Nieto, conocido como "Páez" o "Nairobi", quien es considerado el líder de la banda transnacional Tren de Aragua en Perú.

El periodista de AP Gonzalo Solano contribuyó a este reporte desde Quito.