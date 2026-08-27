La operación de Tomás Aranda: tratamiento y recuperación tras su fractura de peroné

FOTO: Aranda se perdería todo lo que resta de la temporada.

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) – Boca Juniors recibió una dura noticia este miércoles, tras confirmarse la fractura del peroné derecho del mediocampista ofensivo Tomás Aranda, quien a sus 19 años se ha convertido en una pieza clave para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

La lesión de Aranda sorprendió al cuerpo técnico y generó preocupación en el entorno del club, incluidos dirigentes y hinchas. El joven futbolista, oriundo de Ciudadela, podría perderse el resto de la temporada, en un momento crítico donde Boca lucha en tres frentes: Copa Sudamericana, Copa Argentina y Torneo Clausura.

Ante esta situación, la Agencia Noticias Argentinas se comunicó con el deportólogo de la UBA Néstor Debbag (MN: 51.320), quien brindó detalles sobre el tratamiento habitual para esta lesión en deportistas profesionales.

La entrevista completa a Néstor Debbag

- Agencia NA: ¿Cómo es la lesión de fractura del peroné?

- Néstor Debbag: La fractura del peroné es una lesión que involucra el hueso en la parte externa del tobillo, además de afectar la membrana ligamentaria interósea que conecta la tibia con el peroné. Este ligamento es esencial para la estabilidad de la articulación del tobillo.

- ¿Cuáles son los tratamientos posibles?

- Existen dos enfoques de tratamiento, dependiendo de la gravedad de la fractura. El tratamiento conservador consiste en inmovilizar el tobillo con una bota Walker o yeso, aplicable solo si la fractura es mínima o no desplazada. Si la fractura es más grave, se opta por la cirugía, donde se coloca una placa o plaqueta fijada con tornillos para reparar la lesión ligamentaria. Esta opción es común en deportistas profesionales, ya que acelera la consolidación y asegura la estabilidad estructural.

- ¿Cuánto tiempo lleva la recuperación de esta lesión?

- El tiempo de recuperación varía según la gravedad, pero se estima que para que el jugador esté en condiciones de competir, debe transcurrir un mínimo de tres meses. Esto no significa que no pueda caminar durante ese tiempo; a partir de uno o dos meses, podrá comenzar a pisar con normalidad, aunque el ritmo de un jugador profesional requiere al menos 90 días entre cirugía, rehabilitación y acondicionamiento físico.

- ¿Cómo es el periodo de evolución en el tratamiento?

- Durante las primeras dos semanas, el jugador deberá evitar apoyar el pie, manteniendo reposo y utilizando muletas con la bota ortopédica. A pesar de esto, es importante que mantenga el entrenamiento físico de la parte superior del cuerpo, isquiotibiales y cuádriceps. A partir del tercer o quinto día, comenzará con kinesiología y fisioterapia, seguido de un uso gradual de la bota, apoyo del pie, hidroterapia y ejercicios en el gimnasio antes de pasar a trabajo en campo.

- ¿Puede haber secuelas postoperatorias?

- Es poco probable. Aunque como en toda cirugía puede haber secuelas, la experiencia de los cirujanos y el equipo médico en un club como Boca elevan el margen de éxito a alrededor del 99,9%, lo que permite una recuperación completa de la articulación.

- ¿Qué importancia tiene el aspecto psicológico en este proceso?

- La contención psicológica es fundamental. Cada deportista enfrenta los tiempos de inactividad de manera diferente; por eso, el apoyo psicológico desde el inicio es crucial para manejar la frustración, la ansiedad y mantener la motivación a lo largo de la rehabilitación.

Agencia NA