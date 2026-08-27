¿Se adelantó la Tormenta de Santa Rosa? Granizo en distintos sectores de Córdoba

Desde las primeras horas de la madrugada, un frente de inestabilidad avanza con fuerza sobre el territorio cordobés.

Se registran precipitaciones, lloviznas y tormentas eléctricas de variada intensidad en diversos sectores del mapa provincial.

El fenómeno incluye la caída de granizo pequeño en Río Cuarto, Idiazábal y Bell Ville, además de fuerte actividad eléctrica en La Carlota.

En Córdoba capital, la jornada transcurre entre lloviznas intermitentes, marcas térmicas previstas de entre 13°C y 19°C.

Alerta a corto plazo

Frente al avance de las celdas de tormenta detectadas por radar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos de Alerta a Corto Plazo (ACP) para los departamentos de General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez y Unión.

Los organismos oficiales recomiendan a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar refugiarse debajo de árboles o postes de luz, no circular por calles anegadas y permanecer en construcciones cerradas hasta que cese la inestabilidad.

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Lluvia en el AMBA

El mal tiempo no se limita al centro del país. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una jornada de precipitaciones aisladas con temperaturas que oscilan entre los 13°C de mínima y los 18°C de máxima.

Se prevén vientos del sector este de entre 13 y 22 km/h y hasta un 40% de probabilidad de lluvias hacia la tarde. De acuerdo con el informe oficial, las condiciones climáticas tenderán a mejorar en el transcurso de la noche, disminuyendo la probabilidad de agua a valores inferiores al 10%.

¿Qué es la Tormenta de Santa Rosa?

El despliegue de lluvias a fines de agosto reaviva la popular creencia sobre la llegada del evento climático asociado al 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima.

La leyenda atribuye a la religiosa peruana del siglo XVII haber desatado una tempestad mediante la oración para evitar el desembarco de corsarios holandeses.

Sin embargo, las estadísticas oficiales matizan el mito: un estudio del SMN sobre los últimos 117 años indica que en la franja de cinco días previos y posteriores a la fecha patria solo llovió en el 56,41% de las ocasiones en la región central, demostrando que no siempre se trata de una certeza matemática.

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