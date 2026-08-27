Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 como compañero de Gasly en Alpine hasta 2027

FOTO: Franco Colapinto seguirá en la F1. Alpine confirma que el argentino será compañero de Gasly en 2027

ENSTONE, Inglaterra — La temporada más destacada de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ha recibido un importante reconocimiento al ser confirmado por Alpine para continuar en el equipo durante la temporada 2027.

Alpine anunció el jueves que el piloto argentino mantendrá su puesto como compañero de Pierre Gasly, quien extendió su contrato hasta 2028 el año anterior.

"Me siento muy feliz y muy asentado aquí, y ha sido aún mejor que hayamos logrado avances significativos este año en comparación con el anterior", expresó Colapinto. "Tenemos muchos más hitos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el auto sea cada vez mejor".

Actualmente, Colapinto ocupa el puesto 12 en el campeonato, habiendo alcanzado su mejor resultado al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá en mayo. Sin embargo, su total de 19 puntos es menos de la mitad de los 44 acumulados por Gasly.

Esta temporada es la primera completa para Colapinto en la Fórmula 1, habiendo debutado en 2024 como reemplazo de Logan Sargeant en Williams, convirtiéndose en el primer piloto argentino en la F1 desde 2001. Posteriormente, sustituyó a Jack Doohan en Alpine después de seis carreras en 2025, aunque ese año no logró sumar puntos.

La extensión de su contrato llega tras recibir dos sanciones en el Gran Premio de Países Bajos la semana pasada, lo que provocó una reacción negativa en las redes sociales. La FIA advirtió sobre el "acoso" a los comisarios de carrera que toman las decisiones sobre las sanciones, sin señalar a ningún piloto en particular.