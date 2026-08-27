Armas y tensión en un colegio de Córdoba: detuvieron a un alumno e investigan un cruce pactado

Momentos de extrema tensión se vivieron en un colegio privado de barrio General Bustos, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, luego de que las autoridades descubrieran a alumnos de sexto año con un arsenal en su poder.

El procedimiento policial concluyó con la detención de un joven de 18 años y la puesta a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de otros tres menores de 17.

El hecho se desencadenó a las 10 de la mañana, cuando varios estudiantes alertaron que sus compañeros manipulaban lo que parecía un arma.

La directora del establecimiento intervino de inmediato y dio aviso a la policía, que logró secuestrar una réplica de revólver de aire comprimido calibre .177 —con cartuchos de propulsión y la recámara cargada—, un cuchillo de grandes dimensiones y dos manoplas de acero, todo oculto en la mochila del estudiante mayor de edad.

A diferencia de episodios recientes en Salta y Tucumán donde se exhibieron armas de fuego en el aula, la principal hipótesis que investiga la fuerza policial es que los jóvenes planeaban utilizar el armamento en un enfrentamiento convocado a la salida de la escuela, aunque resta precisar si el cruce estaba pactado entre alumnos del propio colegio o con integrantes de otra institución.

Durante la jornada de hoy, mientras los docentes cumplen tareas de formación, la directiva del establecimiento optó por mantener la reserva y no realizar declaraciones a la prensa.

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