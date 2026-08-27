Franco Colapinto, tras su renovación con Alpine: "Nos espera un gran futuro"
El piloto argentino celebró su continuidad para 2027 y apuntó a pelear por el top 5 y los podios.
27/08/2026 | 10:25Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto renovó con Alpine para 2027.
Franco Colapinto confirmó su continuidad en la Fórmula 1 para la temporada 2027 de la mano de Alpine.
Tras el anuncio oficial, el piloto argentino expresó su entusiasmo por consolidar el crecimiento que demostró dentro de la escudería tras completar casi un año de trabajo continuo y superar momentos críticos de rendimiento.
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Fórmula 1. Confirmado: Franco Colapinto seguirá en Alpine como piloto titular en 2027
El argentino de 23 años fue oficializado por el equipo francés para su segunda temporada completa en la máxima categoría. Será compañero de Pierre Gasly y consolida su lugar tras un gran rendimiento en 2026.
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"Hace un año ya, casi un poco más de que empecé a correr con el equipo, y progresamos mucho. Fue un tiempo de evolución constante, un tiempo en el que me sentí parte de la familia", destacó el corredor bonaerense al repasar su trayectoria en la estructura francesa. Colapinto subrayó además la capacidad de reacción de la escudería frente a la adversidad: "Tuvimos momentos difíciles en los que parecía que iba a ser difícil salir de esos pozos, pero demostramos con mucha valentía, paciencia y esfuerzo que podíamos salir y tener un gran 2026".
De cara al futuro, el piloto trazó metas ambiciosas para el próximo campeonato. "Estoy contento de la oportunidad y con muchas ganas. Sé que nos espera un gran futuro por delante: dimos un gran salto en este 2026 y vamos a dar otro en 2027. El objetivo que tenemos todos es seguir peleando por puntos, seguir peleando en el futuro top 5 y después podios", concluyó Colapinto sobre el impacto de esta renovación en su carrera dentro de la máxima categoría.
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?? Franco Colapinto y un mensaje bien claro tras renovar con Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1: "SUPER ORGULLOSO DE SER ARGENTINO". ?????? pic.twitter.com/wFxwXJmQCN— SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026
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Lectura rápida
¿Quién confirmó su continuidad en la Fórmula 1?
Franco Colapinto confirmó su continuidad en la Fórmula 1 para la temporada 2027.
¿Qué equipo apoyará a Colapinto en su continuidad?
Alpine será el equipo que apoyará a Colapinto en su continuidad.
¿Cuánto tiempo lleva Colapinto trabajando con Alpine?
Colapinto ha trabajado casi un año con Alpine.
¿Cuáles son las metas de Colapinto para el futuro?
Colapinto planea seguir peleando por puntos y aspirar a un futuro en el top 5 y podios.
¿Cómo describe Colapinto su experiencia con el equipo?
Colapinto describe su experiencia como un tiempo de evolución constante y se siente parte de la familia de Alpine.