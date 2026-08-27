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Argentina quedó afuera del nuevo cupo de 300.000 toneladas de carne que importará Estados Unidos

Es porque el país ya cuenta con cupos específicos libres de arancel para ingresar al mercado estadounidense. En febrero, la administración de Trump había acordado con el Gobierno argentino ampliar las importaciones.

27/08/2026 | 11:04Redacción Cadena 3

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habilitó un cupo temporal para importar 300.000 toneladas adicionales de carne vacuna bajo un régimen arancelario preferencial. Sin embargo, la Argentina no podrá acceder al nuevo volumen autorizado.

La medida busca aumentar la oferta de carne destinada principalmente a la elaboración de productos picados y reducir los precios que pagan los consumidores estadounidenses.

Según informó el Consejo de Importación de Carne de América (MICA), el contingente adicional estará reservado exclusivamente para la categoría denominada "Otros países o áreas", utilizada por Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos.

Por ese motivo, la disposición no alcanzará a la Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, países que ya cuentan con cupos específicos libres de arancel para ingresar al mercado estadounidense.

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En febrero, la administración de Trump había acordado con el Gobierno argentino ampliar de 20.000 a 80.000 toneladas el cupo anual de carne vacuna que puede ingresar sin aranceles. La decisión impulsó una fuerte expansión de las exportaciones nacionales hacia ese destino.

El nuevo contingente comenzará a regir el 1° de septiembre y tendrá una vigencia de 90 días. Será distribuido en tres tramos de 100.000 toneladas cada uno.

El primero estará disponible durante septiembre y el segundo, en octubre. El tercer tramo comenzará el 31 de octubre y permanecerá abierto hasta que se complete el volumen asignado o hasta el 30 de noviembre.

La Casa Blanca también señaló que buscará que la carne incorporada mediante este mecanismo sea comercializada con un descuento del 25% respecto de su precio habitual.

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• Precios récord y menor oferta ganadera

Los consumidores estadounidenses enfrentan precios récord de la carne vacuna debido a la reducción de la oferta. El stock ganadero del país se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 75 años.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyectó que la producción caerá alrededor de un 4% este año en comparación con 2025.

Entre las causas aparecen la sequía, los incendios forestales y las restricciones impuestas a la importación de ganado desde México para contener la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

La Casa Blanca indicó que Estados Unidos continúa siendo el principal consumidor mundial de carne vacuna por volumen y ocupa el segundo lugar en consumo por habitante. En ese contexto, estimó que el nuevo cupo permitirá incrementar la oferta cerca de un 10% respecto de las proyecciones actuales.

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Lectura rápida

¿Qué medida tomó Donald Trump? Habilitó un cupo temporal para importar 300.000 toneladas adicionales de carne vacuna.

¿Quién no podrá acceder a este volumen? La Argentina no podrá acceder al nuevo volumen autorizado.

¿Cuándo comenzará a regir el nuevo contingente? Comenzará a regir el 1° de septiembre y tendrá una vigencia de 90 días.

¿Qué factores han afectado la oferta de carne en Estados Unidos? La sequía, los incendios forestales y restricciones a la importación de ganado desde México.

¿Qué porcentaje se espera incrementar en la oferta de carne? Se estima que el nuevo cupo permitirá incrementar la oferta cerca de un 10% respecto de las proyecciones actuales.

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