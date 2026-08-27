Escándalo por desapariciones en Corea del Sur genera crisis de confianza en la policía

FOTO: Escándalo en Corea del Sur por casos de desaparecidos agrava la desconfianza pública en la policía

SEÚL, Corea del Sur — Un escándalo reciente ha puesto en jaque la confianza pública en la policía surcoreana tras la revelación de que un oficial falsificó documentos en dos casos de personas desaparecidas. La situación ha expuesto serias deficiencias en la supervisión policial y ha generado un clima de desconfianza hacia la institución.

Las dos personas desaparecidas, junto a otras dos, fueron encontradas sin vida en Jeju, la isla turística más popular del país, lo que provocó una intensa cobertura mediática. Este incidente se da en un contexto en el que Corea del Sur se apresta a reformar su sistema judicial, otorgando más poder a la policía al quitarle algunas atribuciones a los fiscales.

Ante la creciente preocupación de la ciudadanía, el presidente Lee Jae Myung pidió a su primer ministro, durante una reunión de gabinete, que busque formas de reformar la fuerza policial.

Investigación de un caso de desaparición

Uno de los casos involucra a un agente, identificado solo por su apellido, Bu, quien cerró el expediente de una mujer de 37 años desaparecida desde hace más de tres meses sin haber confirmado su bienestar. Presuntamente, Bu mintió al novio de la mujer, afirmando que había logrado comunicarse con ella y que ella solicitó mantener su paradero en secreto.

El cuerpo de la mujer, Jang Mi-ran, fue hallado en una plantación de palmeras en Jeju el pasado lunes.

Tras conocer la falsificación de Bu, la familia de la mujer hizo un llamado público a través de internet, solicitando información sobre su paradero, lo que atrajo la atención mediática sobre el caso. La policía también informó que Bu cerró otro caso de desaparición relacionado con un hombre de 60 años con una declaración falsa similar. El cuerpo de este hombre fue encontrado el sábado, también en Jeju.

La policía detuvo a Bu el lunes y comenzó una investigación sobre las 298 denuncias de desapariciones que había manejado desde el año pasado. Además, se busca esclarecer las razones detrás de su manejo fraudulento de los dos casos mencionados.

"Lamentamos profundamente haber causado preocupación al público por la gestión de los casos de personas desaparecidas en Jeju. Examinaremos nuestro sistema en su conjunto y haremos mejoras institucionales para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir", expresó el comisionado interino de la Agencia Nacional de Policía, Yoo Jae-seong, durante una reunión de un comité parlamentario.

Señaló que el fiasco reciente fue producto de un problema individual y una falla sistémica, dado que el sistema anterior permitía a los agentes cerrar por su cuenta las denuncias de personas desaparecidas sin informar a sus superiores.

El ministro del Interior y Seguridad, Yun Hojung, y el jefe de policía de Jeju, Ko Pyeong-ki, también se disculparon públicamente por separado.

A comienzos de este año, la policía ya había enfrentado severas críticas tras el brutal asesinato de una estudiante de secundaria, donde se acusó a un policía, padre del sospechoso, de destruir pruebas para ayudar a su hijo a evadir una condena más grave.

"La ansiedad pública ha crecido a medida que han surgido fallas en el sistema policial, mientras la confianza en la policía se ha desplomado", opinó el diario JoongAng Ilbo en un editorial. "La gente tiene derecho a preguntarse a dónde puede acudir cuando ni siquiera denunciar una desaparición garantiza una investigación".

Impacto en la imagen de Jeju

Las autoridades encontraron otros dos cuerpos en Jeju, uno el domingo y otro el lunes, ambos reportados como desaparecidos, aunque Bu no estuvo involucrado en sus denuncias. Estas muertes amenazan con afectar la reputación de Jeju, un destino turístico muy apreciado por los surcoreanos, conocido como el "Hawái de Corea" por su belleza natural.

Las redes sociales en Corea del Sur han visto un aumento de mensajes que expresan preocupaciones sobre la seguridad en Jeju, alimentando rumores infundados y burlas hacia la isla. No obstante, funcionarios de Jeju aseguraron que no ha habido cambios significativos en el número de turistas que visitan la isla.

El gobernador de Jeju, Wi Seong-gon, anunció el jueves una serie de medidas para mejorar la seguridad en la isla, que incluyen la elaboración de un manual integrado de respuesta, la instalación de más cámaras de seguridad y el fortalecimiento de las patrullas conjuntas de la policía y voluntarios civiles.

"Concentraremos todos nuestros esfuerzos en proteger la vida cotidiana de los residentes y visitantes de Jeju y en mantener la confianza pública en Jeju como un destino seguro", declaró Wi en una conferencia de prensa.