California enfrenta crisis por fraudes en servicios de hospicio que afectan a pacientes vulnerables

LOS ÁNGELES — A sus 71 años, Linda Henry disfrutaba de buena salud y visitaba a su médico ocasionalmente en el sur de California. Sin embargo, en 2024, se llevó una sorpresa al enterarse de que había sido inscrita en un programa de cuidados de hospicio, destinado a quienes tienen seis meses o menos de vida. Un representante de Medicare le comunicó que el sistema indicaba que padecía insuficiencia cardíaca.

La situación de Henry es un ejemplo del fraude generalizado en la industria del hospicio, un problema que se ha intensificado en California. Los estafadores han establecido hospicios falsos, engañando a personas para que se inscriban o robando identidades para facturar a Medicare.

Desde principios de 2025, más de 1.000 hospicios en California han sido eliminados de Medicare, en el marco de la ofensiva del gobierno de Trump contra el fraude en programas de salud. Las autoridades federales estiman que el condado de Los Ángeles representa unos 3.500 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas relacionadas con estos servicios.

El estado ha implementado medidas para combatir este problema, revocando casi 500 licencias desde que se impuso una moratoria a nuevos hospicios en 2021. En junio de 2026, se adoptaron regulaciones de emergencia que establecen criterios más estrictos para la aprobación de nuevas licencias.

El fraude en hospicios puede dejar a adultos mayores vulnerables sin acceso a atención médica esencial. Una vez inscritos, Medicare no cubre tratamientos médicos fuera de este esquema, lo que podría afectar a quienes realmente necesitan cuidados de hospicio.

Las estimaciones sobre el número de víctimas como Henry son inciertas, pero los defensores instan a la cooperación entre los niveles estatal y federal para abordar el problema. Una auditoría estatal de 2022 reveló un amplio fraude y abuso en el sistema, especialmente en el condado de Los Ángeles.

En 2026, el estado contaba con aproximadamente 2.100 organizaciones de hospicio, una disminución respecto a las 2.800 que había cuatro años antes. Comparativamente, Nueva York, con regulaciones más estrictas, tiene solo 39.

En abril, fiscales federales realizaron arrestos en cinco casos relacionados con fraude en hospicios en Los Ángeles. El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que 21 personas fueron arrestadas por un esquema multimillonario que involucraba identidades robadas para cobrar servicios de hospicio. Desde 2021, su oficina ha presentado más de 100 casos penales vinculados a hospicios.

"Este es un problema de California", declaró el fiscal federal Bill Essayli en una conferencia de prensa sobre los arrestos. "Llamo a California el reino del fraude, y Gavin Newsom es el rey aquí".

Henry, por su parte, pasó meses demostrando que era víctima de fraude. Su número de Medicare fue robado tras un ciberataque a un portal de pagos de atención médica. En septiembre de 2024, se enteró de su inscripción en hospicio después de que su médico intentara facturar una prueba de alergia a Medicare, la cual fue denegada.

A pesar de las numerosas llamadas y correos electrónicos a Medicare, y de que su médico confirmara su buen estado de salud, Henry no pudo obtener atención médica durante meses. Finalmente, Medicare reconoció que había sido víctima de fraude, permitiéndole retomar sus citas médicas.

La supervisión de los hospicios ha aumentado desde el gobierno de Biden, que implementó un período de supervisión reforzada en varios estados, incluyendo California. En mayo de 2026, se anunció una moratoria nacional de seis meses sobre nuevas inscripciones en Medicare para proveedores de hospicio y atención domiciliaria.

El Departamento de Justicia anunció recientemente cargos penales contra estafadores responsables de 6.500 millones de dólares en reclamos falsos a Medicare y Medicaid. Sheila Clark, directora ejecutiva de la California Hospice and Palliative Care Association, destacó en una audiencia del Congreso el caso de una mujer que, tras ser inscrita falsamente en un hospicio, sufrió una caída que resultó en una fractura de cadera.

"Murió dos meses después en un centro de enfermería especializada. Eso no tenía por qué pasar", concluyó Clark. "Estos estafadores van a hacer lo que sea necesario para sobrevivir, y necesitamos trabajar a nivel estatal y federal para asegurar una limpieza a fondo".