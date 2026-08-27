FOTO: Bahía Blanca se posiciona como referente en inteligencia artificial con el Summit BahIA

Buenos Aires, 27 agosto (NA) – Bahía Blanca busca consolidarse como un polo de inteligencia artificial a partir de la articulación entre su entramado científico, industrial y tecnológico, uno de los ejes que atravesó las dos jornadas del Summit BahIA realizado en la Universidad Nacional del Sur (UNS).

El encuentro reunió en el Aula Magna de esa casa de estudios a investigadores, empresas, especialistas, estudiantes y representantes del sector público para discutir cómo transformar el conocimiento en soluciones concretas destinadas a la industria, el agro, el puerto y las pequeñas y medianas empresas.

Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, uno de los principales puntos planteados durante las jornadas fue que Bahía Blanca cuenta con condiciones particulares para impulsar el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial.

En ese escenario confluyen su entramado productivo, la infraestructura energética y portuaria, el ecosistema tecnológico y las capacidades científicas vinculadas con la Universidad Nacional del Sur y el sistema asociado al CONICET.

Durante el Summit, la academia aportó conocimiento y capacidad de investigación, mientras que las empresas presentaron problemas concretos y experiencias de implementación y el sector público incorporó la perspectiva relacionada con los servicios urbanos y la transformación digital.

El programa incluyó experiencias relacionadas con recursos humanos y reconocimiento facial, analítica de video urbano, seguridad, gestión de espacios públicos y desarrollos impulsados por el tejido tecnológico local.

También se presentaron aplicaciones de inteligencia artificial destinadas al agro y a la industria agroalimentaria del sur, junto con experiencias industriales de Globant y desarrollos de Forja AI.

Entre los casos vinculados directamente con el entramado industrial bahiense, UNIPAR expuso experiencias sobre la incorporación de inteligencia artificial a la planta, mientras que Profertil presentó aplicaciones de machine learning destinadas al monitoreo de activos.

Uno de los aspectos destacados durante el encuentro fue la combinación entre conocimiento y producción que presenta Bahía Blanca, donde conviven una estructura industrial de gran escala, infraestructura energética, un puerto que funciona como nodo productivo y logístico y un ecosistema tecnológico en crecimiento.

A ese entramado se suma una comunidad científica y universitaria con capacidades para investigar, formar profesionales y desarrollar conocimiento, con la UNS y el CONICET como actores relevantes para vincular la investigación con las necesidades productivas.

La perspectiva académica local también apareció en los debates sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, mientras que investigadores y docentes participaron en las discusiones vinculadas con educación, investigación, transferencia tecnológica y gobernanza de datos.

Otro de los desafíos abordados durante el Summit fue evitar que la adopción de inteligencia artificial quede limitada a las grandes compañías.

Las PyMEs contaron con un bloque específico que incluyó una encuesta nacional sobre adopción de IA, experiencias de visión artificial aplicada al control de calidad y análisis acerca de las capacidades organizacionales necesarias para avanzar en procesos de transformación tecnológica.

En ese segmento se planteó que entre las dificultades para una PyME aparecen la identificación de problemas concretos, la disponibilidad de datos, el acceso a profesionales capacitados y la posibilidad de convertir una herramienta tecnológica en una mejora económicamente viable.

El encuentro también incorporó la idea de la ciudad como plataforma de innovación, con la participación de especialistas en transformación digital y representantes de Bahía HUB y del Consorcio de Gestión del Puerto.

A esa discusión se sumó un bloque dedicado a infraestructura digital y al potencial de Bahía Blanca para desarrollarse como hub tecnológico a partir de la concentración de industria, energía, puerto, universidades, investigadores y empresas tecnológicas.

Los debates incluyeron además los sesgos de la inteligencia artificial, su impacto sobre el trabajo, la gobernanza de datos y el orden institucional, como parte de los desafíos asociados a la expansión de esas tecnologías.

En ese marco, el Summit planteó la perspectiva de avanzar hacia un Nodo IA del Sur, con la UNS y el CONICET como parte central del vínculo entre las preguntas científicas y los problemas productivos.

Tras las dos jornadas, el desafío será transformar el intercambio entre científicos, docentes, estudiantes, empresas, industriales, especialistas y funcionarios en proyectos, transferencia tecnológica, nuevas empresas, aplicaciones industriales y conocimiento producido desde el sur del país.