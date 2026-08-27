"Es un puntapié inicial": el sector inmobiliario celebra los 18.000 créditos hipotecarios

El director ejecutivo de la Mesa de la Industria Inmobiliaria, Alejandro Bennazar, analiza el anuncio oficial sobre los créditos hipotecarios y destaca el impacto positivo en la construcción, la reducción del stock de viviendas y la posibilidad de pagar una cuota similar a un alquiler.

La expectativa en el sector inmobiliario es fuerte. Las cámaras venían reclamando medidas concretas para reactivar el mercado y, aunque el anuncio de entre 17.000 y 18.000 créditos no es exactamente el fondo que pedían, Alejandro Bennazar lo califica como un paso importante.

“Es un puntapié inicial que apunta a la reactivación del mercado, y sobre todo al crédito sobre la construcción y la refacción de la primera vivienda”, explicó el director ejecutivo de la Mesa de la Industria Inmobiliaria.

El crédito está orientado a la construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda. Según Bennazar, esto tiene un efecto directo y positivo sobre la actividad constructora.

“Muy positivo para la construcción, y sobre todo para intentar reducir el stock de la oferta. Porque si vos no reducís el stock de la oferta en todo lo que tiene que ver con la nueva vivienda, no se dinamiza la construcción”, afirmó.

Cuotas similares a un alquiler

Uno de los puntos que más resaltó el dirigente es la accesibilidad de las cuotas. Tomó como ejemplo un departamento de 50 metros cuadrados, cuyo alquiler promedio ronda los 850.000 pesos.

Para una vivienda de ese tamaño, valuada en torno a los 130.000 dólares, un crédito de 80.000 dólares generaría una cuota similar: alrededor de 850.000 pesos.

“Alguien que tenga 50.000 dólares ahorrados y esté alquilando un departamento de 50 metros puede pedir este crédito y seguir pagando el mismo valor de la cuota de lo que paga el alquiler”, detalló.

Y agregó que, si los bancos compiten y logran bajar la tasa por debajo del 7% sobre UVA —algunos podrían ofrecer 4,5% o 5%—, la cuota incluso podría quedar por debajo del alquiler actual.

“Está apuntado a que un inquilino se pueda convertir en propietario. Es recontra positiva en ese aspecto. Muy accesible”.

El peso del UVA y la comparación con el pasado

Bennazar también se refirió a las dudas que genera el sistema UVA, recordando las marchas de la época de Macri. Señaló que aquellas movilizaciones no lograron cambios significativos y que existía un mecanismo de contención: cuando la cuota subía más de un 10% por encima del aumento salarial, se activaba un seguro.

Hoy, con una inflación cercana al 30%, el UVA acompaña el IPC. Sin embargo, comparó la actualización con la de los alquileres, que se ajustan cada tres meses, y afirmó que la de los créditos resulta menos agresiva.

“Los créditos hoy sumen muy pero muy poquito durante el mes. Te queda muy por debajo la actualización de la UVA”, indicó. Además, recordó que quienes compraron con este sistema ganaron también por la valorización del inmueble.

Ingresos mínimos y el problema de la informalidad

El requisito de ingresos familiares mínimos se ubicó en torno a los 3.400.000 o 3.500.000 pesos. Bennazar explicó que el sistema no está específicamente preparado para ingresos informales, pero anticipó que se podrán sumar co-deudores y varios ingresos para alcanzar el umbral.

“Si hace falta sumar 3, 4, 5 ingresos, mientras completes los 3.500.000, vas a poder hacer la toma de ese crédito”, estimó.

Un mercado mucho más grande que 18.000 créditos

Consultado sobre la dimensión real de la demanda, Bennazar puso números sobre la mesa. Existen aproximadamente 1.750.000 contratos de alquiler habitacional. De ese total, cerca del 60% corresponde a personas que ya son dueñas de otra propiedad.

Descontando estudiantes y otros casos particulares, calculó que más de 100.000 familias quisieran acceder al crédito en alguna medida.

Por eso considera que estos 18.000 créditos son solo el comienzo. El sector constructor y desarrollador los aplaude especialmente porque apuntan a reducir el stock de viviendas nuevas, algo que —según ellos— dinamiza la economía de forma más directa que el crédito destinado exclusivamente a vivienda usada, donde las tasas suelen ubicarse por encima del 9% sobre UVA.

Entrevista de Radioinforme 3.