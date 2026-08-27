Edificio cerca del Monumento perdió fuerza: "No era común que se le agregaran tantos anexos"

La discusión por la casona de avenida Belgrano 548, en una de las zonas más emblemáticas de Rosario, tuvo esta semana una novedad que, aunque no significa el cierre definitivo del conflicto, representa un avance importante para los vecinos que vienen siguiendo el expediente desde hace meses.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de aproximadamente 35 metros de altura, unos 11 pisos, en un sector donde la normativa vigente permite una altura considerablemente menor. Por eso, el expediente llegó al Concejo Municipal a partir de un pedido de excepción que generó una fuerte discusión sobre los límites del desarrollo inmobiliario y la protección del patrimonio urbano.

Hay un dato que vuelve todavía más sensible la cuestión: estamos hablando del área de protección histórica del Parque Nacional a la Bandera, un entorno directamente vinculado con uno de los principales símbolos de Rosario y de la Argentina. La oposición al proyecto incluso llegó al Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario, mientras la Vecinal Monumento a la Bandera expuso en distintas oportunidades ante el Concejo Municipal.

La novedad es que el expediente perdió la condición de preferencia dentro de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo. Esto significa que, por el momento, dejó de aparecer entre los temas prioritarios del temario. Pero hay que ser precisos: no fue archivado. Por lo tanto, la discusión no está terminada y el expediente podría volver a ser tratado más adelante.

La presidenta de la Vecinal Monumento a la Bandera, Ilka Luetich, explicó que para los vecinos se trata de un paso significativo después de cuatro meses de participación constante. "La primera audiencia que tuvimos en la Comisión de Planeamiento fue exactamente hace cuatro meses, el 27 de abril", recordó. Desde entonces, un grupo de vecinos se presentó prácticamente todas las semanas para plantear sus argumentos y aportar documentación.

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Luetich destacó además que la participación vecinal tuvo una característica particular: no se planteó desde la confrontación directa, sino desde un trabajo sostenido de investigación y diálogo institucional. "Me parece que fue muy estratégico, no fue de confrontación directa", explicó. Hubo reuniones con concejales, diputados provinciales y pedidos de audiencia con funcionarios del Ejecutivo municipal.

La propia dirigente sostuvo que el hecho de presentarse como vecinal ayudó a legitimar un reclamo colectivo. "El tema de aparecer como vecinal legitimó un reclamo colectivo", señaló. Con el paso de los meses, los vecinos fueron incorporando herramientas para moverse dentro de los canales institucionales y lograron que distintos concejales conocieran en profundidad el planteo.

¿Quién tomó finalmente la decisión de quitar el expediente de preferencia? Según relató Luetich, el proyecto fue presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal y quien lo movilizó dentro del Concejo fue el concejal Fabricio Fiatti. Durante varias reuniones, ante la consulta de los vecinos, la respuesta era que el expediente continuaba "en estudio".

Hasta que la semana pasada, según contó la presidenta de la vecinal, Fiatti planteó que por una cuestión de ordenamiento de la comisión y también "en atención a los vecinos que nos han venido acompañando durante tantos meses", el expediente sería retirado de la lista de preferencias. No hubo, al menos según el relato de Luetich, otra explicación sobre las razones de fondo.

Los vecinos interpretan que detrás de esta decisión puede haber una revisión de los argumentos que fueron incorporándose al expediente. Luetich remarcó que el secretario de la comisión incluso había señalado que "no era común que a un expediente se le agregaran tantos anexos". Y esos anexos, justamente, fueron sumando elementos al debate.

Entre esos antecedentes aparecen dictámenes negativos respecto de la modificación del área de protección histórica del Parque Nacional a la Bandera. Según explicó la dirigente, el planteo cuenta además con el respaldo de distintas entidades locales y nacionales y de ICOMOS, organismo internacional consultor de la UNESCO con sede en París.

Y ahí aparece el argumento central de quienes se oponen al proyecto: el patrimonio no puede analizarse como una suma de parcelas aisladas. Luetich explicó que desde ICOMOS plantearon que "el patrimonio no consiste en la defensa de parcelas aisladas". Es decir, no alcanza con decir que el edificio no se construirá sobre el Monumento a la Bandera. También hay que analizar qué ocurre con las alturas, las volumetrías y el impacto visual de una nueva construcción sobre ese entorno.

Porque estamos hablando de un lugar único: el Monumento Nacional a la Bandera, levantado en el sitio donde se izó por primera vez la enseña nacional. Para los vecinos, proteger ese patrimonio implica también cuidar el paisaje urbano que lo rodea y evitar que nuevas construcciones alteren su presencia y su significado. Como planteó la presidenta de la vecinal, hay que mirar "de qué manera yo despejo el monumento para que siga siendo lo que es".

Por ahora, entonces, el proyecto queda en una especie de pausa. No está archivado, pero fue retirado de preferencia, por lo que dejó de ocupar un lugar prioritario en la Comisión de Planeamiento. La Vecinal Monumento a la Bandera considera que es un avance después de meses de trabajo, aunque sabe que la discusión puede regresar. Y justamente por eso los vecinos anticipan que seguirán de cerca el expediente. "Sabemos que estamos y escuchan", resumió Luetich. El conflicto por la casona de Belgrano 548, entonces, no terminó: simplemente entró en una nueva etapa.

Entrevista de Hernán Funes.