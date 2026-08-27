En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Franco Colapinto renueva con Alpine y competirá en la Fórmula 1 durante 2027

El piloto argentino confirmó que seguirá en Alpine durante 2027, tras un 2026 donde logró 19 puntos y mejoró su rendimiento.

27/08/2026 | 09:01Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Colapinto continuará en la Fórmula 1 en el 2027.

FOTO: Colapinto continuará en la Fórmula 1 en el 2027.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) anunció su continuidad en la Fórmula 1 para la temporada 2027, lo que le permitirá disputar su segunda temporada completa de manera consecutiva en la categoría más alta del automovilismo.

Después de un 2025 complicado, donde no logró sumar puntos en 18 Grandes Premios, Colapinto ha demostrado una notable mejora en 2026, destacándose especialmente en el inicio de la temporada con un rendimiento sobresaliente de su monoplaza.

Las cinco razones que justifican la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1

Los puntos: En 2026, después de 12 carreras, Colapinto acumuló 19 unidades, cruciales para que Alpine se ubicara en el sexto lugar del Campeonato de Constructores.

Impresionante ritmo de carrera: Aunque aún no brilla en las clasificaciones, su ritmo en carrera lo posiciona entre los mejores del mundo, logrando múltiples adelantamientos por carrera.

Su buena relación con Pierre Gasly: La armonía interna es fundamental en la Fórmula 1, y el buen vínculo de Colapinto con su compañero de equipo es una gran ventaja para Alpine, donde asume el rol de segundo piloto sin conflictos.

Dejó atrás el apodo de "Chocapinto": Este apodo, que le fue otorgado por su historial de accidentes, ya no lo acompaña, ya que ha iniciado 29 carreras consecutivas sin abandonar.

Su edad: Con solo 23 años, Colapinto está al inicio de su carrera, acumulando experiencia y demostrando que aún tiene mucho por ofrecer, lo que sugiere que Alpine podría tener un futuro prometedor con él como protagonista.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué anunció Colapinto?
Confirmó que continuará con Alpine en la Fórmula 1 durante 2027.

¿Cuántos puntos logró en 2026?
Acumuló 19 puntos en 12 Grandes Premios, ayudando a Alpine a posicionarse en el sexto lugar.

¿Cuál es su relación con Pierre Gasly?
Colapinto mantiene una buena relación con su compañero, lo que es importante para la estabilidad del equipo.

¿Cómo ha mejorado su desempeño?
Ha dejado atrás su apodo de "Chocapinto" y ha iniciado 29 carreras sin abandonos.

¿Cuántos años tiene Colapinto?
El piloto tiene 23 años y está en el comienzo de su carrera en la Fórmula 1.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf