Franco Colapinto renueva con Alpine y competirá en la Fórmula 1 durante 2027

FOTO: Colapinto continuará en la Fórmula 1 en el 2027.

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) anunció su continuidad en la Fórmula 1 para la temporada 2027, lo que le permitirá disputar su segunda temporada completa de manera consecutiva en la categoría más alta del automovilismo.

Después de un 2025 complicado, donde no logró sumar puntos en 18 Grandes Premios, Colapinto ha demostrado una notable mejora en 2026, destacándose especialmente en el inicio de la temporada con un rendimiento sobresaliente de su monoplaza.

Las cinco razones que justifican la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1

Los puntos: En 2026, después de 12 carreras, Colapinto acumuló 19 unidades, cruciales para que Alpine se ubicara en el sexto lugar del Campeonato de Constructores.

Impresionante ritmo de carrera: Aunque aún no brilla en las clasificaciones, su ritmo en carrera lo posiciona entre los mejores del mundo, logrando múltiples adelantamientos por carrera.

Su buena relación con Pierre Gasly: La armonía interna es fundamental en la Fórmula 1, y el buen vínculo de Colapinto con su compañero de equipo es una gran ventaja para Alpine, donde asume el rol de segundo piloto sin conflictos.

Dejó atrás el apodo de "Chocapinto": Este apodo, que le fue otorgado por su historial de accidentes, ya no lo acompaña, ya que ha iniciado 29 carreras consecutivas sin abandonar.

Su edad: Con solo 23 años, Colapinto está al inicio de su carrera, acumulando experiencia y demostrando que aún tiene mucho por ofrecer, lo que sugiere que Alpine podría tener un futuro prometedor con él como protagonista.

Agencia NA