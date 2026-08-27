Cadena 3, rumbo al siglo de historia

Por Marcos Calligaris

La radio en Argentina celebra este jueves 106 años desde aquel 27 de agosto de 1920 en que Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, los llamados "Locos de la Azotea", transmitieron desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires la ópera Parsifal. Aquella experiencia es considerada el nacimiento de la radiodifusión argentina y abrió una era en la que el país se ubicó a la vanguardia mundial del nuevo medio.

Cadena 3, fundada en Córdoba el 5 de octubre de 1930 como LV3 Radio Buenos Aires-Córdoba, fue testigo y protagonista de buena parte de esa historia. Nació apenas diez años después de aquella transmisión, en un país atravesado por la Gran Depresión y por la ruptura institucional que había comenzado con el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen.

Un año después de su aparición, la emisora adoptó el nombre de LV3 Radio Córdoba. Su primer propietario y director, el ingeniero Alberto Pablo Brouard, dejó en 1936 una definición que, vista hoy, parece anticipar el destino de la radio: "Córdoba es una ciudad de intensa vida propia, que no necesita ser reflejo de la vida bonaerense en ningún orden de actividad".

Desde sus primeras décadas, LV3 se convirtió en una de las emisoras centrales de la vida cultural cordobesa y de la Argentina federal. El historiador Efraín Urbano Bischoff produjo allí programas y radioteatros desde comienzos de los años 30. El folclorista Edmundo Cartos, conocido como el "trovador de Córdoba", sumó su voz como locutor y cantor, mientras los estudios recibían artistas de distintos géneros y transmitían los conciertos del entonces teatro Rivera Indarte, hoy Teatro San Martín.

Uno de los grandes acontecimientos culturales vinculados con la emisora ocurrió el 4 de junio de 1943. Ese día, Augusto Marzano, Miguel Gelfo, Luis Cabrero y Leonor Marzano se presentaron en el auditorio de LV3, en San Martín 70, como Cuarteto Leo. Aquella audición es considerada la partida de nacimiento del cuarteto cordobés y del característico "tunga-tunga" creado por Leonor Marzano. Más de ocho décadas después, en 2025, el cuarteto fue incorporado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Las décadas siguientes consolidaron a LV3 como una de las grandes radios del interior. Norma Landi se convirtió en una de sus voces emblemáticas; Clidy Suárez marcó una época en la radio y en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín; Ramón "Tito" Paz acompañó durante más de medio siglo las grandes transmisiones de la casa; y Víctor Brizuela hizo de 'Sucesos Deportivos' una referencia del periodismo deportivo argentino.

También pasaron por sus micrófonos o encontraron allí una caja de resonancia figuras fundamentales de la música popular argentina: Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Guarany, Los Chalchaleros y Los Fronterizos, entre muchos otros. Esa relación continuó con nuevas generaciones de artistas y terminó de consolidar una definición que la emisora todavía reivindica: la Casa de los Artistas.

Una gran transformación llegó a partir de 1990. Mario Pereyra y Rony Vargas encabezaron una nueva etapa que terminaría convirtiendo a LV3 en la Gran Cadena Federal. La tecnología fue decisiva. En 1996, la radio incorporó sistemas de transmisión digital ISDN, que permitían realizar salidas de alta calidad desde distintos puntos del país y del mundo. Un año después, la distribución satelital hizo posible que decenas de emisoras comenzaran a retransmitir desde toda la Argentina la programación producida en Córdoba.

Había nacido Cadena 3 Argentina: una red nacional generada y conducida desde el interior del país.

Ese modelo transformó el concepto de radio federal. Ya no se trataba solamente de una emisora cordobesa que llegaba lejos, sino de una cadena capaz de integrar voces, periodistas, corresponsales y realidades de distintas provincias en una misma programación.

Mario Pereyra y Rony Vargas fueron las figuras decisivas de esa transformación. Desde Córdoba construyeron una radio de alcance nacional basada en una relación directa con la audiencia, la información permanente, las grandes coberturas y una mirada del país que no tuviera siempre a Buenos Aires como único punto de referencia.

Hoy, aquella LV3 que comenzó a transmitir en 1930 integra una red de más de 730 emisoras adherentes en todo el territorio argentino. Su programación continúa generándose principalmente desde Córdoba y su presencia se extendió a las plataformas digitales, el streaming, el video y las nuevas formas de consumo de contenidos.

El 'Digital News Report 2026' del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford volvió a ubicar a Cadena 3 entre los medios informativos más consultados por los argentinos, en un escenario en el que la histórica emisora cordobesa mantiene una particularidad: ser un medio de alcance nacional cuya identidad y principal centro de producción permanecen en el interior del país.

Cadena 3 va camino a celebrar su primer centenario el 5 de octubre de 2030.

Casi nueve décadas después de aquella afirmación de Alberto Brouard, la idea conserva una notable vigencia: Córdoba podía tener una radio con vida propia, sin limitarse a reflejar lo que ocurría en Buenos Aires.

Aquella LV3 terminó convirtiéndose en una cadena escuchada en toda la Argentina.

Y, a 106 años del nacimiento de la radiodifusión nacional, sigue sosteniendo una tradición elemental de la radio: contar, informar, acompañar y hacer circular las voces de un país entero.