Equipos de rescate buscan a más de 500 personas tras un alud en un puerto de China

Buenos Aires, 27 agosto (NA) — Un equipo inicial de 141 rescatistas arribó en la mañana de este jueves al puerto fronterizo de Gyirong, ubicado en la región autónoma de Xizang, suroeste de China. Este puerto sufrió el miércoles una avalancha de lodo que ha dejado un saldo trágico en la frontera con Nepal, según reportes del Ministerio de Gestión de Emergencias chino y corroborado por la Agencia Noticias Argentinas.

Además, un helicóptero diseñado para operar a gran altitud se sumó a las operaciones de rescate en la zona devastada, según informaron las autoridades.

El alud se desató en la mañana del miércoles, causando estragos en el puerto de Gyirong. Hasta las 8:00 (hora de Beijing) del jueves, se habían confirmado tres muertes y 558 personas continuaban desaparecidas. Dos residentes locales han logrado ser rescatados hasta el momento.

Otro contingente de 111 rescatistas del equipo chino de búsqueda y rescate llegó al distrito a las 14:28 horas del jueves, dirigiéndose al puerto para continuar con las labores de socorro. Un grupo de avanzada de ocho integrantes de China Anneng, una empresa estatal especializada en ingeniería y rescate, arribó en la mañana del jueves con equipos de comunicación y detección, herramientas cruciales para recopilar información y atender un bloqueo de agua que se ha convertido en una prioridad urgente.

El personal en el lugar ha indicado que la remoción segura de los escombros, que se encuentran a unos tres kilómetros aguas arriba del puerto, solo podrá llevarse a cabo una vez que se haya gestionado el riesgo del mencionado bloqueo. Un gran número de rescatistas, equipados con materiales y suministros necesarios para las tareas de detección, rescate, comunicación y apoyo logístico, se trasladaban rápidamente al lugar del desastre.

Hasta las 8:00 de este jueves, las autoridades locales confirmaron que se habían rescatado a dos aldeanos. Según Norbu Tsering, el primer comandante del cuartel general en la escena, 260 de las personas desaparecidas han sido identificadas como ciudadanos extranjeros.