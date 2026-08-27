Coudet, a un paso de dejar River tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- El director técnico Eduardo "Chacho" Coudet se encuentra en el centro de la polémica tras la reciente eliminación de River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana, lo que parece indicar que su tiempo en el club ha llegado a su fin.

La gestión de Coudet en River comenzó de manera prometedora, logrando que el equipo ganara seis de sus primeros siete encuentros, con un solo empate en ese lapso. Sin embargo, los problemas comenzaron a acumularse tras la derrota en el Estadio Monumental durante el Superclásico ante Boca Juniors.

A pesar de que el "Millonario" seguía cosechando puntos y alcanzó la final del Torneo Apertura, la caída en el partido decisivo contra Belgrano de Córdoba por 3-2 intensificó el descontento entre los hinchas, quienes sentían que el equipo no rendía en los momentos clave.

El segundo semestre de la temporada trajo consigo una de las peores rachas en la historia del club, lo que complicó aún más la situación de Coudet. Este mal inicio incluyó la eliminación en la Copa Argentina y un comienzo desastroso en el Torneo Clausura, lo que dejó al entrenador al borde del despido.

El golpe definitivo llegó el miércoles por la noche con la eliminación en penales ante Independiente Santa Fe, donde Rafael Santos Borre tuvo la oportunidad de sellar el triunfo, pero falló su ejecución al estrellar el balón contra el palo.

Este jueves a las 15 horas, Coudet ofrecerá una conferencia de prensa donde se espera que brinde detalles sobre su futuro en River, que parece estar sellado.