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Una nena de 12 años fue armada a la escuela en Tucumán: dijo que la habían amenazado

El arma tenía seis balas y fue encontrada en la Escuela 110 de Los Gutiérrez. Hay versiones cruzadas sobre el origen del conflicto y la Justicia intervino para determinar qué ocurrió.

27/08/2026 | 11:42Redacción Cadena 3

Perspectiva Tucumán

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El arma que la joven llevó a la escuela.

FOTO: El arma que la joven llevó a la escuela.

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    Audio. Una nena de 12 años fue armada a la escuela en Tucumán por amenazas de sus compañeros

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Una alumna de 12 años llegó este jueves armada a una escuela de Tucumán y llevó consigo un revólver cargado con seis balas. El episodio ocurrió en la Escuela 110 de Los Gutiérrez, en la ciudad de Alderetes, y generó preocupación entre docentes, familias y autoridades.

La menor manifestó que había llevado el arma porque se sentía amenazada por compañeros y temía sufrir una agresión al salir del establecimiento. Sin embargo, también surgieron testimonios de otros estudiantes que plantearon una versión diferente sobre el conflicto.

El caso tomó relevancia además porque ocurrió menos de 48 horas después de otro episodio similar registrado en una escuela de Tucumán, lo que volvió a encender la preocupación por las situaciones de violencia y amenazas dentro de los establecimientos educativos.

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Cómo fue descubierto el arma

La situación fue advertida alrededor de las 10:15, cuando un compañero se habría dado cuenta de que la chica tenía un arma y avisó a su madre. La mujer se comunicó con la escuela y las autoridades dieron aviso a la Policía.

Personal de la División Motorizada 911 de Alderetes y de la comisaría de la jurisdicción se trasladó hasta el establecimiento. Allí tomó contacto con las autoridades y procedió a resguardar el arma que estaba en poder de la menor.

El comisario Carlos Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este, explicó que el arma quedó bajo custodia para ser sometida a las correspondientes pericias balísticas.

De acuerdo con la información preliminar, se trataría de un revólver calibre .22, aparentemente operativo, aunque serán los peritos quienes deberán determinar sus características y estado.

El arma tenía capacidad para ocho proyectiles y, según los primeros datos, contenía seis balas al momento de ser secuestrada.

Dos versiones sobre las amenazas

La investigación deberá determinar qué ocurrió dentro de la escuela y cuál era el origen del conflicto que involucraba a la estudiante.

Por un lado, la menor y su familia sostienen que la chica sufría bullying y había sido amenazada por compañeros. Bajo esa versión, habría llevado el arma para protegerse ante un posible ataque.

Pero otros estudiantes aportaron un relato diferente. Según esos testimonios, la adolescente habría tenido conductas violentas y habría amenazado previamente a compañeros.

Incluso se investiga la existencia de mensajes en grupos de WhatsApp en los que la menor habría anticipado que concurriría a la escuela con un arma.

Por ahora, ninguna de estas versiones fue confirmada judicialmente y la investigación deberá establecer qué sucedió y quiénes estuvieron involucrados.

Suspendieron las clases

Tras conocerse el episodio, las clases fueron suspendidas durante la jornada, mientras se desarrollaban las actuaciones policiales y judiciales.

Las autoridades indicaron que, en principio, durante la tarde podrían retomarse las actividades en la escuela media de Los Gutiérrez. Sin embargo, entre las familias hubo preocupación e indignación por la situación.

Uno de los principales interrogantes es cómo pudo llegar la estudiante al establecimiento con un arma sin que la situación fuera advertida previamente.

El arma habría estado en la casa de la menor

Otro dato que forma parte de la investigación apunta al origen del revólver. Según la información difundida, el padre de la adolescente sería empleado policial, por lo que el arma habría estado en el domicilio familiar.

Los investigadores deberán establecer cómo la menor tuvo acceso al arma y en qué circunstancias la llevó al establecimiento educativo.

Sus padres se presentaron en la escuela y acompañaron a la menor durante las actuaciones judiciales.

Debido a que se trata de una niña de 12 años, las autoridades indicaron que deben preservarse su identidad y todos aquellos datos que puedan afectar su integridad.

Informe de Rosalía Cazorla.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Tucumán? Una adolescente de 12 años llegó armada a su escuela con un revólver cargado.

¿Quién fue la protagonista del hecho? La protagonista es una estudiante de 12 años.

¿Cuándo sucedió el incidente? El hecho ocurrió esta mañana.

¿Dónde se llevó a cabo el suceso? En la Escuela 110 de Los Gutiérrez, en Alderetes.

¿Por qué llevó el arma? La joven afirmó que lo hizo por temor a ser amenazada por sus compañeros.

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