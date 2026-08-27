Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto.

El número de sorteo es "5452" y corresponde a la Quiniela la primera de la mañana, realizada el jueves 27 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza es 1559, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Plantas).

1° 1559

2° 9976

3° 1278

4° 7314

5° 1128

6° 8388

7° 3059

8° 0692

9° 7177

10° 3494

11° 8393

12° 6432

13° 4770

14° 9334

15° 6381

16° 4964

17° 2037

18° 6029

19° 1356

20° 9603

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 5452 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El jueves 27 de agosto a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número a la cabeza fue 1559.

¿Qué representa el número 1559?

Se interpreta como A primera (Las Plantas).

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.