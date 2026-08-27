En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto.

El sorteo número 5452 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 27 de agosto a las 12:00, con el número a la cabeza 1559, que representa a A primera (Las Plantas).

27/08/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo es "5452" y corresponde a la Quiniela la primera de la mañana, realizada el jueves 27 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza es 1559, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Plantas).
1° 1559
2° 9976
3° 1278
4° 7314
5° 1128
6° 8388
7° 3059
8° 0692
9° 7177
10° 3494
11° 8393
12° 6432
13° 4770
14° 9334
15° 6381
16° 4964
17° 2037
18° 6029
19° 1356
20° 9603

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5452 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 27 de agosto a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1559.

¿Qué representa el número 1559?
Se interpreta como A primera (Las Plantas).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf