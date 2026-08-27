Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto.
El sorteo número 5452 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 27 de agosto a las 12:00, con el número a la cabeza 1559, que representa a A primera (Las Plantas).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es "5452" y corresponde a la Quiniela la primera de la mañana, realizada el jueves 27 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza es 1559, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Plantas).
1° 1559
2° 9976
3° 1278
4° 7314
5° 1128
6° 8388
7° 3059
8° 0692
9° 7177
10° 3494
11° 8393
12° 6432
13° 4770
14° 9334
15° 6381
16° 4964
17° 2037
18° 6029
19° 1356
20° 9603
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5452 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 27 de agosto a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1559.
¿Qué representa el número 1559?
Se interpreta como A primera (Las Plantas).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.