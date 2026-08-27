Sylvester Stallone comparte sus reflexiones sobre la edad y la inmadurez en su vida
El actor de 80 años confesó que siempre ha rechazado la idea de envejecer con gracia y reflexionó sobre su carrera y su vida familiar.
FOTO: Netflix estrenó una de las últimas películas de Sylvester Stallone, que ya se encuentra en el top 10
Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- El destacado actor estadounidense Sylvester Stallone, famoso por su icónico papel en Rocky, ha compartido sus pensamientos sobre el envejecimiento y cómo enfrenta este proceso natural. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el protagonista de Rambo habló abiertamente sobre sus sentimientos al interpretar personajes adultos y su relación con la edad.
En el contexto de la promoción de su serie Tulsa King, Stallone, quien tiene 80 años, reveló que siempre ha rechazado la noción de "envejecer con gracia". Durante la charla, el actor reflexionó sobre una escena en la que su personaje, el mafioso Dwight Manfredi, se ve confrontado por una mujer que se sorprende al descubrir que él tiene 75 años. Stallone describió esta situación como "bastante halagadora y a la vez bastante deprimente".
El actor también se autodefinió como "muy inmaduro" para su edad y, con humor, cuestionó la idea de la gracia en el envejecimiento: "¿Cómo se envejece con gracia? No hay nada de gracia en ti", expresó. A pesar de sus dudas, Stallone enfatizó que, a medida que avanza en edad, su objetivo es "abrazar a su niño interior".
Stallone no solo reflexionó sobre su carrera, sino también sobre sus decisiones personales a lo largo de los años. Reconoció que en ocasiones priorizó su trabajo por sobre su familia, un error que considera grave: "A veces antepongo el trabajo a mi familia, y ese es un error garrafal que no volveré a cometer". Ahora, con una nueva perspectiva sobre el envejecimiento, busca enfocarse en las relaciones, la energía y la curiosidad, factores que considera esenciales para mantener vivo a su "niño interior".
Lectura rápida
¿Qué reflexionó Stallone sobre la edad?
El actor habló sobre su rechazo a la idea de envejecer con gracia y cómo intenta abrazar su niño interior.
¿Quién es el protagonista de la entrevista?
El destacado actor estadounidense Sylvester Stallone.
¿Cuándo se realizó la entrevista?
La entrevista fue en noviembre de 2022, en el marco de la promoción de Tulsa King.
¿Cuál es su perspectiva sobre el trabajo y la familia?
Stallone admitió que a veces priorizó su carrera sobre su familia, algo que ahora considera un error.
¿Qué busca Stallone al envejecer?
El actor desea concentrarse en las relaciones y mantener viva su curiosidad y energía.
[Fuente: Noticias Argentinas]