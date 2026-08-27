Falleció Yayoi Kusama, la icónica artista japonesa, a los 97 años en Tokio

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- La célebre artista japonesa Yayoi Kusama, conocida mundialmente como la "Reina de los lunares" y de los espejos, falleció el 14 de agosto en un hospital de Tokio a los 97 años. La noticia fue confirmada este jueves a través de un comunicado publicado en su página web.

El Museo Yayoi Kusama y la Fundación Yayoi Kusama no especificaron las causas de su deceso, pero expresaron su intención de continuar con la misión de la artista de utilizar el arte como un medio para transmitir esperanza y fortaleza a las personas alrededor del mundo.

El comunicado de la fundación expresa: "Con profundo pesar anunciamos que Yayoi Kusama falleció en un hospital de Tokio el 14 de agosto de 2026, a la edad de 97 años". La fundación también destacó que Kusama dedicó su vida a la creación, logrando una carrera internacional como artista de vanguardia que abarcó no solo las artes visuales, sino también la performance, la narrativa y la poesía.

Se subrayó que Kusama siguió pintando hasta sus últimos días, sin dejar de usar el pincel, manteniendo su firme creencia de que el amor puede salvar al mundo.

Nacida en la ciudad de Matsumoto el 22 de marzo de 1929, Kusama desarrolló su pasión por el arte desde los diez años. Desde su infancia, utilizó la técnica de repetición obsesiva de lunares y patrones de redes, elementos que se convirtieron en su sello distintivo.

En varias ocasiones, la artista compartió que su madre le quitaba los dibujos, lo que le provocó un temor y una obsesión por completar sus obras rápidamente, lo que a su vez la llevó a una práctica creativa intensa y casi obsesiva.

En 1990, Kusama decidió internarse voluntariamente en una institución mental, desde donde continuó produciendo obras en diferentes formatos como óleo, acuarela y pastel. Su dedicación a la creación artística fue reconocida internacionalmente, convirtiéndola en una pionera del arte contemporáneo.