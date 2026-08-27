Natalia Oreiro rinde homenaje a Rubén Rada tras su fallecimiento con un emotivo mensaje

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- El deceso del cantante uruguayo Rubén "El Negro" Rada ha dejado una huella profunda en el ámbito musical y cultural, dado que se trata de una de las figuras más representativas de Latinoamérica. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el destacado compositor falleció el miércoles por la tarde debido a una neumonía bilateral que lo mantuvo internado en Montevideo durante aproximadamente un mes.

Entre las numerosas personalidades que expresaron su pesar por la muerte de Rada, la actriz uruguaya Natalia Oreiro utilizó sus redes sociales para compartir su tristeza por la pérdida de un amigo muy querido. En su mensaje, eligió la letra de la canción "Botija de mi país" como un homenaje a su legado musical.

Oreiro también dedicó emotivas palabras al artista, reconociéndolo como "el más grande de Uruguay". En su mensaje, expresó: "Querido Negro… no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay… como artista, como persona, como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente".

El vínculo entre Oreiro y Rada se caracterizaba por una profunda admiración mutua. En 2016, ambos artistas unieron sus voces en la grabación del clásico de Gilda "Corazón Valiente", una versión que formó parte de la banda sonora de la película "Gilda, no me arrepiento de este amor", protagonizada por la actriz uruguaya.