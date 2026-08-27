Barrelier cambia de abogado y amenaza con nombrar a quienes le prometieron ayuda

Claudio Gabriel Barrelier, detenido en la cárcel de Cruz del Eje como autor del femicidio de Agostina Vega, abandonó la defensa oficial y designó en las últimas horas al abogado penalista Carlos Argüello. Con el cambio llega también un giro en su estrategia procesal: solicitará ampliar la declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

La decisión se produce en un contexto de fuerte deterioro de su estado de salud. Según fuentes cercanas a la defensa y a su entorno familiar, Barrelier presenta un grave problema de adicción a las drogas. Ayer su madre lo visitó en el penal y no pudo dialogar ni siquiera diez segundos. El acusado se encontraba bajo los efectos de la medicación por abstinencia, lo que también impidió a su nuevo abogado sostener una conversación coherente para preparar la defensa.

La frase que anticipa el nuevo rumbo

Desde el entorno de Argüello se filtró la posición que Barrelier habría transmitido a su defensor. El imputado, según estas versiones, ya asume que en un eventual juicio recibirá prisión perpetua. No ve otro margen posible. Sin embargo, no estaría dispuesto a enfrentar ese destino en soledad.

“Solo no me voy”, habría sido la frase que dejó ante su nuevo abogado. La intención, de acuerdo con lo que se maneja con cuidado y en off the record, no sería centrarse en los detalles del femicidio de Agostina, sino aportar nombres de personas que le prometieron “mucho”, incluida asistencia económica, y que luego no cumplieron.

Esas eventuales revelaciones generan expectativa porque Barrelier no es un acusado cualquiera. Trabajó en la Municipalidad de Córdoba a pesar de sus antecedentes penales. Llegó al cargo de la mano de un padrino político vinculado al Concejo Deliberante, en una época en la que ya existían controles de rinoscopia para funcionarios municipales en el marco de la lucha contra las adicciones. Su historia mezcla política local, barras bravas y un historial de problemas con la droga que hoy lo tiene incapacitado incluso para hablar con su madre o con su defensor.

Expectativa por lo que pueda ocurrir la próxima semana

Argüello proyecta formalizar en las próximas horas el pedido de ampliación de la indagatoria. Todo dependerá de que el fiscal Garzón acepte tomarle declaración y de que el acusado se encuentre en condiciones cognitivas de sostenerla. Mientras tanto, la defensa ya solicitó información precisa al Servicio Penitenciario sobre la medicación que recibe.

Si finalmente Barrelier declara y cumple con lo anticipado, el impacto podría ir más allá de la causa por el femicidio. Hablar de promesas incumplidas, de vinculaciones políticas y de posibles “blindajes” abriría un escenario de incertidumbre sobre otros actores. Por eso, en los pasillos judiciales y periodísticos de Córdoba se habla de una eventual “bomba”, aunque por ahora se trata de versiones que deben ser contrastadas con extremo rigor.

La próxima semana será clave. Barrelier, que hasta ahora había mantenido silencio, parece dispuesto a hablar.

Informe de Francisco Centeno.