Murió al caer de un quinto piso en Mendoza: detienen a su pareja e investigan un posible femicidio

Una joven oriunda de Buenos Aires falleció en la madrugada de este jueves tras precipitarse desde el quinto piso de un hotel ubicado en calle Amigorena. Su acompañante, también de Buenos Aires, fue aprehendido y la Justicia analiza si el hecho constituye un femicidio.

La víctima, de 31 años, se encontraba alojada junto a su pareja en un hotel del centro de la ciudad de Mendoza, sobre calle Amigorena entre San Martín y Primitivo de la Reta, frente a una estación de servicio del ACA. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana.

Según las primeras informaciones policiales, la víctima fue identificada como Tamara Daniela Schiaffini de 31 años, y se precipitó desde la ventana de la habitación 502.

El sospechoso, Damian Gazzotti de 32 años también turista, quedó detenido y fue trasladado a la comisaría.

Discusión previa y protocolo de femicidio

Según declaró el detenido, minutos antes del episodio hubo una discusión entre ambos. Ante ese testimonio, las autoridades activaron el protocolo correspondiente para investigar si se trató de un femicidio.

El fiscal Oscar Malla dirige la pesquisa. El hombre fue trasladado en condición de aprehendido para brindar declaración testimonial. La Policía también busca testigos que puedan haber visto u oído algo en el momento de la caída.

Hasta el momento no se dieron a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima ni del detenido. La investigación se encuentra en plena etapa inicial y la noticia continúa en desarrollo.

Informe de Facundo Dimaría.