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Inteligencia artificial: una guía práctica para transformar tu vida cotidiana

Un libro que te enseña a integrar la inteligencia artificial en tu rutina diaria de manera sencilla y efectiva.

27/08/2026 | 08:00Redacción Cadena 3

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Inteligencia artificial: una guía práctica para transformar tu vida cotidiana

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La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un concepto futurista para convertirse en una herramienta cotidiana. En este contexto, surge "Inteligencia Artificial para la Vida Cotidiana", un libro que se presenta como una guía imprescindible para quienes desean incorporar la IA en su día a día. Desde la organización del hogar hasta la gestión de finanzas, este texto ofrece un enfoque práctico y accesible.

Escrito por un autor que busca desmitificar la tecnología, el libro se aleja de los tecnicismos y se centra en ofrecer soluciones concretas. A través de la figura de AiTina, un asistente virtual, los lectores aprenderán a aprovechar las herramientas de IA que ya tienen a su disposición. Con ejemplos reales, ejercicios y talleres, el autor invita a los lectores a experimentar con la IA desde el primer momento.

La obra se sitúa en un contexto donde la IA está presente en múltiples aspectos de nuestra vida: en nuestros teléfonos móviles, en las recomendaciones de productos y en las aplicaciones que utilizamos a diario. Por lo tanto, no se trata de una novedad, sino de una oportunidad para optimizar nuestras rutinas y mejorar nuestra calidad de vida.

La relevancia de este libro radica en su capacidad para empoderar a los lectores, brindándoles herramientas que les permitan gestionar su tiempo y recursos de manera más eficiente. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, entender cómo utilizarla a nuestro favor es fundamental.

En definitiva, "Inteligencia Artificial para la Vida Cotidiana" se presenta como una lectura necesaria para quienes buscan adaptarse a los cambios que la tecnología trae consigo. Con un enfoque práctico y amigable, este libro se convierte en una puerta de entrada al fascinante mundo de la inteligencia artificial.

Ficha del libro:

GéneroLecturas complementarias
EditorialSC LIBRO
Año de edición2026
ISBN9791399082722
IdiomaEspañol

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