Cortes de tránsito en Buenos Aires por obras del Puente Labruna: rutas alternativas

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) – Los automovilistas que transiten por la Ciudad de Buenos Aires deben estar alertas ante una serie de cortes de tránsito que iniciaron el miércoles 26 de agosto y se prolongarán hasta el sábado 29. Estas restricciones son parte de las obras de ampliación del nuevo Puente Labruna, una intervención fundamental para mejorar la conectividad en la zona norte de la capital.

Durante estos cuatro días, el ingreso a la autopista Lugones desde Campos Salles permanecerá cerrado entre las 10 y las 16 horas. Por ello, quienes transiten por el área deben optar por rutas alternativas para evitar demoras.

Como desvío, el Gobierno de la Ciudad recomienda tomar el acceso desde la avenida Del Libertador hacia la avenida General Paz en dirección a Lugones, o continuar hasta la avenida de Los Ombúes para incorporarse a la autopista.

La principal afectación será el cierre del acceso a Lugones desde Campos Salles, aunque el operativo también contempla restricciones adicionales en la zona del estadio Monumental debido al partido que disputará River Plate durante la jornada.

Las autoridades sugieren planificar los viajes con antelación y, si es posible, evitar circular por la zona durante los horarios pico. Las restricciones podrían provocar demoras significativas en el tránsito durante gran parte del día, especialmente en los accesos al barrio de Núñez y en las cercanías del estadio Monumental. Por esta razón, se aconseja utilizar aplicaciones de navegación en tiempo real y considerar caminos alternativos para eludir congestiones.