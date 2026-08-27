Aterrizaje en FAdeA y traslado terrestre: Córdoba prevé más de un millón de fieles por el Papa
Se desplegará un histórico operativo de seguridad y no se descarta un asueto administrativo extraordinario.
27/08/2026 | 08:34Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la provincia se prepara para recibir al papa León XIV en un evento multitudinario que se concentrará en el predio de FAdeA y proyecta una concurrencia superior al millón de personas.
La confirmación surge tras una reunión estratégica en Buenos Aires con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete cordobés Manuel Calvo, el ministro de Vinculación Miguel Siciliano y el secretario de Gobierno municipal Rodrigo Fernández, junto a autoridades de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.
Sobre la proyección de asistentes, Quinteros explicó que el margen superará con frecuencia los antecedentes históricos de la provincia: "Estimamos que el piso va a arrancar desde la duplicación de la referencia de Juan Pablo II, de 700 mil a 800 mil personas, y el techo no lo vamos a saber nunca; apuntamos arriba del millón".
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El funcionario remarcó además la atracción regional del acontecimiento: "Las escuelas católicas de distintas provincias, sobre todo del norte, ya están organizando viajes. Van a venir el día antes, con lo cual va a haber una vigilia. No sólo cordobeses, sino que desde provincias y países limítrofes como Paraguay y Bolivia ya se están ofreciendo paquetes".
El Santo Padre se desplazará por tierra para mantener la cercanía con la multitud y visitará la Catedral. "El Papa León es un papa que le gusta estar en contacto con la gente", indicó Quinteros, precisando además las peculiaridades de su movilidad: "Aparentemente no le gusta trasladarse por aire. Probablemente llegue al Aeropuerto Córdoba y todo el traslado que haga en la ciudad sea por vía terrestre. Desde FAdeA hasta el centro mismo de la ciudad, porque no hay punto más céntrico que la Plaza San Martín, donde está la Catedral, lo va a hacer en un papamóvil. Queremos que lo vea la mayor cantidad de cordobeses posible".
Ante la magnitud del despliegue logístico y el impacto en la circulación urbana, las autoridades evalúan medidas drásticas respecto del funcionamiento provincial. "Si el Gobierno nacional no define feriado nacional, en Córdoba podríamos hacer un asueto administrativo extraordinario, que claramente no tengan dudas que va a salir. Vamos a tener que cortar muchísimas calles y el tránsito va a tener que estar absolutamente restringido", enfatizó el titular de la cartera de Seguridad.
Finalmente, el ministro aclaró que los detalles finales del itinerario se coordinarán en los próximos días con las delegaciones internacionales: "La próxima semana van a estar acá los representantes de la Nunciatura Apostólica del Vaticano y de Cancillería para ver estos recorridos. El esquema, el organigrama y los horarios van a ser exclusivamente informados por el Vaticano".
Lectura rápida
¿Qué evento se prepara en Córdoba? Se prepara la llegada del papa León XIV en un evento multitudinario en el predio de FAdeA.
¿Quién confirmó el evento? El evento fue confirmado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.
¿Cuándo se llevará a cabo? La fecha exacta no se menciona, pero se espera que el evento atraiga a más de un millón de personas.
¿Dónde se concentrará la multitud? La concentración se llevará a cabo en el predio de FAdeA y la Plaza San Martín en Córdoba.
¿Por qué es significativo este evento? Es significativo por la proyección de asistencia que superará los antecedentes históricos en Córdoba, atrayendo a personas de varias provincias y países limítrofes.