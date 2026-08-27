¿Se adelantó la Tormenta de Santa Rosa?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una jornada de lluvias e inestabilidad que reaviva la clásica duda popular: ¿llegó de forma anticipada la Tormenta de Santa Rosa?

Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el día de hoy se registran precipitaciones aisladas en la región del AMBA, con una probabilidad de hasta el 40% durante la tarde.

Las condiciones meteorológicas vendrán acompañadas de una baja en los registros térmicos, con una mínima de 13°C y una máxima estimada en 18°C, junto a vientos del sector este con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Se prevé que el tiempo tienda a mejorar hacia la noche, cuando la probabilidad de lluvias caerá por debajo del 10%.

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El fenómeno no es exclusivo de la Capital y el conurbano. En la provincia de Córdoba se reportan precipitaciones y lloviznas desde la madrugada, afectando sectores como Río Cuarto —donde se registró caída de pequeño granizo— y La Carlota, escenario de tormentas eléctricas.

La capital cordobesa prevé marcas de entre 13°C y 19°C, con un 35% de probabilidad de agua.

La tradición vincula este evento climático al 30 de agosto, fecha en que se venera a Santa Rosa de Lima. La leyenda atribuye a la religiosa peruana del siglo XVII haber desatado una feroz tempestad mediante la oración para frustrar el desembarco de corsarios holandeses.

Popularmente, cualquier lluvia fuerte que ocurra unos días antes o después de esa fecha recibe la misma denominación.

Sin embargo, los datos históricos atenúan el mito. Un estudio del SMN sobre los registros meteorológicos de los últimos 117 años indica que en la franja de cinco días previos y posteriores al 30 de agosto llovió 66 veces.

Esto equivale a una frecuencia del 56,41%, un porcentaje que, si bien supera el promedio habitual, demuestra que el fenómeno está lejos de ser una certeza matemática ineludible.