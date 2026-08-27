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Explosión de medidor de gas en hotel de Constitución deja heridos y caos en la zona

El SAME asistió a 12 personas tras la explosión de un medidor de gas en un hotel de Constitución, trasladando a cinco de ellas a hospitales cercanos para una atención más detallada.

27/08/2026 | 07:55Redacción Cadena 3

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Explosión de medidor de gas en hotel de Constitución deja heridos y caos en la zona

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Buenos Aires, 27 de agosto (NA) – Un medidor de gas explotó en un hotel del barrio porteño de Constitución, lo que llevó al SAME a atender a 12 pacientes y trasladar a cinco a diversos hospitales.

El incidente ocurrió en un hotel situado en la calle Salta al 944, entre Estados Unidos y Carlos Calvo, donde se produjo la explosión en la planta baja del establecimiento.

El fuerte estruendo generó que vecinos y personas presentes en el lugar reportaran que estallaron vidrios, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Inmediatamente, personal médico se desplazó al lugar y atendió a 12 pacientes, de los cuales seis eran adultos y seis menores.

De los atendidos, siete recibieron control en el sitio, mientras que cinco requirieron mayor atención y fueron trasladados a los hospitales Penna y Durand.

En el operativo intervinieron equipos médicos y también Bomberos, quienes lograron controlar la situación tras la explosión.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Constitución?
Explotó un medidor de gas en un hotel, causando heridos y daños materiales.

¿Cuántas personas resultaron heridas?
El SAME atendió a 12 personas tras el incidente.

¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En un hotel de la calle Salta al 944, en el barrio de Constitución.

¿Qué se hizo con los heridos?
Cinco de los heridos fueron trasladados a hospitales para atención adicional.

¿Quiénes intervinieron en la emergencia?
Personal del SAME y Bomberos trabajaron en el lugar para controlar la situación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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