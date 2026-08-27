FOTO: Explosión de medidor de gas en hotel de Constitución deja heridos y caos en la zona

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Buenos Aires, 27 de agosto (NA) – Un medidor de gas explotó en un hotel del barrio porteño de Constitución, lo que llevó al SAME a atender a 12 pacientes y trasladar a cinco a diversos hospitales.

El incidente ocurrió en un hotel situado en la calle Salta al 944, entre Estados Unidos y Carlos Calvo, donde se produjo la explosión en la planta baja del establecimiento.

El fuerte estruendo generó que vecinos y personas presentes en el lugar reportaran que estallaron vidrios, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Inmediatamente, personal médico se desplazó al lugar y atendió a 12 pacientes, de los cuales seis eran adultos y seis menores.

De los atendidos, siete recibieron control en el sitio, mientras que cinco requirieron mayor atención y fueron trasladados a los hospitales Penna y Durand.

En el operativo intervinieron equipos médicos y también Bomberos, quienes lograron controlar la situación tras la explosión.