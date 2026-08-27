Bajo el cielo infernal: un misterio en las calles de Barcelona

En el corazón de Barcelona, un crimen sacude la comunidad: el cuerpo de un jesuita es hallado sin vida en La Mina, uno de los barrios más problemáticos de la ciudad. Este sacerdote, conocido por su labor en la rehabilitación de jóvenes en riesgo, se convierte en el centro de una investigación que revela más de lo que parece a simple vista.

La inspectora Petra Delicado y su compañero, el subinspector Fermín Garzón, son los encargados de desentrañar este oscuro caso. Desde el inicio, la autopsia revela un detalle perturbador: el sacerdote era alcohólico, lo que complica aún más las primeras líneas de investigación. Las sospechas recaen sobre los jóvenes que frecuentaban el centro parroquial, pero a medida que profundizan en el caso, se encuentran con un entramado de contradicciones y secretos que desafían su capacidad de resolución.

La novela, que se inscribe en el género de la novela negra, no solo se centra en el misterio del asesinato, sino que también explora la vida personal de sus protagonistas. Petra enfrenta un momento devastador tras la reciente muerte de su marido, lo que añade una capa de complejidad emocional a su labor. Garzón, por su parte, se convierte en su apoyo incondicional, mientras ambos intentan mantener el foco en una investigación que se torna cada vez más angustiosa.

La obra, publicada por Destino en 2026, invita a reflexionar sobre temas como la redención, la lucha contra la adicción y la búsqueda de la verdad en un entorno hostil. La prosa de la autora, marcada por un estilo incisivo y profundo, logra captar la atención del lector, llevándolo a un viaje por las calles de Barcelona donde cada esquina puede esconder un nuevo secreto.

En un contexto donde la violencia y la desesperanza parecen reinar, la historia de Bajo el cielo infernal se convierte en un espejo de la realidad contemporánea, recordándonos que detrás de cada crimen hay historias humanas que merecen ser contadas. La novela no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre la condición humana y las decisiones que nos definen.

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