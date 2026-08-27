Paro universitario: "Venimos sufriendo un brutal desfinanciamiento"

La actividad en las universidades nacionales volverá a verse afectada este jueves y viernes por un paro de 48 horas convocado por docentes y no docentes. La medida alcanza a las facultades de todo el país y también se suma la Universidad Tecnológica Nacional, en reclamo por el financiamiento del sistema universitario y la situación salarial de los trabajadores.

Federico Gayoso, referente de los docentes universitarios, sostuvo que la protesta responde al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “Venimos de una semana completa de paro y la semana anterior a esa ya habíamos tenido 24 horas”, explicó, y señaló que esta nueva medida se realizará durante el 27 y 28 de agosto.

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Gayoso cuestionó el ajuste sobre las universidades y aseguró que la situación ya tiene consecuencias tanto entre los trabajadores como entre los estudiantes. “Venimos sufriendo un brutal desfinanciamiento”, afirmó. También advirtió que docentes y no docentes están dejando sus puestos, sumando otros trabajos y que algunos estudiantes abandonan sus carreras por la pérdida de becas o por las dificultades económicas de sus familias.

Con esta nueva medida de fuerza, ya son más de ocho las semanas acumuladas de paro en el ámbito universitario y en los colegios que dependen de la Universidad Nacional de Rosario. El reclamo se mantiene centrado en una mejora de las condiciones laborales y en mayores recursos para sostener el funcionamiento de las instituciones.

Informe de Fernando Carrafiello.