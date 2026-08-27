Rusia lleva a cabo un ataque masivo con misiles y drones en nueve ciudades de Ucrania

KIEV, Ucrania — La noche del miércoles, Rusia lanzó un ataque masivo utilizando misiles y drones, afectando a varias ciudades ucranianas. Las explosiones se sintieron en la capital, Kiev, y continuaron hasta la mañana del jueves.

Ucrania enfrenta una grave escasez de misiles de defensa antiaérea Patriot, fabricados en Estados Unidos, que son esenciales para contrarrestar la amenaza de los misiles balísticos rusos y los drones, que han presentado un nuevo desafío en este quinto año de conflicto.

Las autoridades ucranianas han informado que Rusia ha intensificado sus ataques en un intento de desgastar las defensas ucranianas mediante una estrategia de ataques frecuentes y masivos. Como respuesta, Ucrania ha llevado a cabo operaciones contra objetivos clave en territorio ruso.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que el ataque nocturno tenía como objetivo instalaciones militares y logísticas en nueve ciudades, incluyendo refinerías y puertos, lo que resalta la naturaleza estratégica de estos bombardeos.

Los daños no se limitaron a objetivos militares; áreas residenciales también fueron impactadas. En la región de Zaporiyia, un bombardeo resultó en la muerte de una mujer de 78 años y al menos nueve personas más resultaron heridas en diferentes localidades.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, expresó en redes sociales que la continuidad de la guerra por parte de Rusia requiere una respuesta efectiva, incluyendo el aumento de las capacidades defensivas, y destacó la importancia de recibir más ayuda de defensa antiaérea por parte de países europeos.

El presidente también mencionó la necesidad de adquirir más misiles balísticos a través de compras a Estados Unidos, indicando que la situación exige una mayor inversión en defensa.

Durante la mañana del jueves, Zelenskyy tenía programada una visita a Moldavia para conmemorar el día nacional de ese país, lo que refleja la preocupación de los estados vecinos ante la expansión de la influencia rusa en la región.

Mientras tanto, las fuerzas aéreas de Ucrania lograron neutralizar varios misiles rusos durante la noche, aunque no se han brindado detalles sobre la metodología utilizada. La región de Odesa, un puerto crucial para las exportaciones de grano, también fue blanco de un ataque prolongado, que dejó un edificio residencial dañado.

El conflicto se intensifica, y las tensiones en la región siguen aumentando, lo que plantea inquietudes sobre un posible conflicto más amplio en Europa del Este.