Fallece Yayoi Kusama, la icónica artista de los lunares, a los 97 años en Tokio

FOTO: Yayoi Kusama, la artista que inundó el arte de lunares, fallece a los 97 años en Tokio

TOKIO — La reconocida artista japonesa Yayoi Kusama, famosa por sus obras llenas de lunares que adornan pinturas, esculturas e instalaciones en museos de todo el mundo, ha fallecido a los 97 años, según comunicó su estudio el jueves. Kusama falleció el 14 de agosto en un hospital de Tokio, aunque la causa de su muerte no fue especificada.

El Yayoi Kusama Studio emitió un comunicado que destacó que "siguió pintando hasta sus últimos días, sin dejar nunca el pincel, y continuó explorando el amor eterno y el alma eterna". La declaración añadió que se comprometen a cumplir con los deseos de Kusama, llevando esperanza y fuerza a través del arte a personas de todo el mundo.

Considerada una de las artistas contemporáneas más influyentes de Japón, Kusama tuvo una extensa trayectoria internacional, habiendo expuesto en renombrados espacios como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Whitney de Arte Estadounidense y el Museo Ludwig en Alemania.

Los patrones repetitivos eran su sello distintivo, manifestándose en diversas formas que evocaban redes, remolinos o gusanos, siendo los puntos su representación más emblemática, danzando sobre sus lienzos o brillando en sus instalaciones de vibrantes colores psicodélicos.

"Los lunares son fabulosos", declaró Kusama en una entrevista de 2012, donde lucía su icónica peluca naranja y un atuendo de lunares.

"Quiero crear mil pinturas, quizá dos mil pinturas, tantas como pueda dibujar", expresó con un tono infantil pero decidido. "Seguiré pintando hasta que muera".