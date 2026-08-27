Fallece Yayoi Kusama, la icónica artista de los lunares, a los 97 años en Tokio
Yayoi Kusama, la célebre artista japonesa conocida por sus distintivos lunares, ha fallecido a los 97 años en Tokio. Su estudio anunció la noticia y destacó su compromiso con el arte hasta el final de su vida.
FOTO: Yayoi Kusama, la artista que inundó el arte de lunares, fallece a los 97 años en Tokio
TOKIO — La reconocida artista japonesa Yayoi Kusama, famosa por sus obras llenas de lunares que adornan pinturas, esculturas e instalaciones en museos de todo el mundo, ha fallecido a los 97 años, según comunicó su estudio el jueves. Kusama falleció el 14 de agosto en un hospital de Tokio, aunque la causa de su muerte no fue especificada.
El Yayoi Kusama Studio emitió un comunicado que destacó que "siguió pintando hasta sus últimos días, sin dejar nunca el pincel, y continuó explorando el amor eterno y el alma eterna". La declaración añadió que se comprometen a cumplir con los deseos de Kusama, llevando esperanza y fuerza a través del arte a personas de todo el mundo.
Considerada una de las artistas contemporáneas más influyentes de Japón, Kusama tuvo una extensa trayectoria internacional, habiendo expuesto en renombrados espacios como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Whitney de Arte Estadounidense y el Museo Ludwig en Alemania.
Los patrones repetitivos eran su sello distintivo, manifestándose en diversas formas que evocaban redes, remolinos o gusanos, siendo los puntos su representación más emblemática, danzando sobre sus lienzos o brillando en sus instalaciones de vibrantes colores psicodélicos.
"Los lunares son fabulosos", declaró Kusama en una entrevista de 2012, donde lucía su icónica peluca naranja y un atuendo de lunares.
"Quiero crear mil pinturas, quizá dos mil pinturas, tantas como pueda dibujar", expresó con un tono infantil pero decidido. "Seguiré pintando hasta que muera".
Lectura rápida
¿Quién fue Yayoi Kusama?
Una artista japonesa conocida por sus distintivos lunares en obras de arte, esculturas e instalaciones.
¿Cuándo falleció?
Falleció el 14 de agosto a los 97 años en un hospital de Tokio.
¿Cuál fue su legado?
Kusama dejó un impacto significativo en el arte contemporáneo, siendo reconocida a nivel mundial.
¿Cómo se describió su estilo?
Su estilo se caracterizó por patrones repetitivos, principalmente lunares, que adornaban sus obras.
¿Qué dijo sobre su trabajo?
Expresó su deseo de seguir creando hasta su muerte, con un enfoque en el amor y la eternidad.
[Fuente: AP]