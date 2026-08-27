Jueves con lluvias y una máxima de 20 grados en Rosario

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Rosario transita este jueves con cielo cubierto y una temperatura de 13,2 grados durante las primeras horas de la mañana. La humedad alcanza el 89%, mientras que el viento sopla del sudeste a 17 kilómetros por hora.

Para la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. Durante la tarde podrían registrarse chaparrones, mientras que hacia la noche se prevén lluvias aisladas. La temperatura llegará a una máxima de 20 grados.

El pronóstico extendido anticipa un viernes con condiciones algo más estables y una máxima de 19 grados. El fin de semana tendrá temperaturas similares, aunque podrían registrarse algunos chaparrones durante el sábado y el domingo.