Jueves con lluvias y una máxima de 20 grados en Rosario
La jornada arrancó con 13,2°C y 89% de humedad. El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas en las primeras horas, chaparrones por la tarde y precipitaciones durante la noche.
27/08/2026 | 06:49Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lluvia en Rosario
Rosario transita este jueves con cielo cubierto y una temperatura de 13,2 grados durante las primeras horas de la mañana. La humedad alcanza el 89%, mientras que el viento sopla del sudeste a 17 kilómetros por hora.
Para la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. Durante la tarde podrían registrarse chaparrones, mientras que hacia la noche se prevén lluvias aisladas. La temperatura llegará a una máxima de 20 grados.
El pronóstico extendido anticipa un viernes con condiciones algo más estables y una máxima de 19 grados. El fin de semana tendrá temperaturas similares, aunque podrían registrarse algunos chaparrones durante el sábado y el domingo.
Lectura rápida
1. ¿Qué clima se espera en Rosario este jueves?
Se espera cielo cubierto, temperatura de 13,2 grados, humedad del 89% y viento del sudeste a 17 kilómetros por hora.
2. ¿Qué condiciones climáticas se anticipan para la mañana?
Se esperan tormentas aisladas con probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%.
3. ¿Cuál será la temperatura máxima del día?
La temperatura máxima alcanzará los 20 grados.
4. ¿Cómo será el clima el viernes?
El viernes se anticipan condiciones más estables con una máxima de 19 grados.
5. ¿Qué se espera para el fin de semana?
El fin de semana tendrá temperaturas similares, con posibilidad de chaparrones el sábado y el domingo.