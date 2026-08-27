Liberaron al camionero que mató a un ladrón en el acceso sur a San Lorenzo

El fiscal Balbis dispuso anoche la libertad del camionero que mató a un hombre durante un intento de robo en el acceso sur a San Lorenzo. La principal hipótesis de la investigación es que actuó en legítima defensa. Mientras tanto, la Policía busca al cómplice que habría participado del hecho y logró escapar.

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El fallecido fue identificado como Miguel Ángel Fabre, luego de que su madre reconociera el cuerpo en el Instituto Médico Legal. Según información policial, Fabre era mencionado en denuncias por presunta comercialización de estupefacientes en barrio Granaderos de Fray Luis Beltrán y había tenido distintos antecedentes recientes.

De acuerdo con el parte, en marzo de 2025 había protagonizado una pelea en la que resultó herido con un destornillador y dos puntazos en el cráneo. En diciembre de ese año fue aprehendido en Junín y Bahía Blanca por agresiones contra su madre y su hermano, mientras que en julio de 2026 fue demorado por ingresar al patio de una vivienda de French al 0, en Fray Luis Beltrán.