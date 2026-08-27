Mataron a "Juancito" Gómez, ex ladero de "Pillín" Bracamonte que había pasado a la barra de Newell's
Había recuperado la libertad en julio tras permanecer detenido por la causa del supuesto autoatentado contra Norma Acosta. El ataque a balazos ocurrió anoche en Garibaldi al 2400 y por el momento no hay detenidos.
27/08/2026 | 06:52Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Vivienda ubicada en Garibaldi 2400.
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Audio. Asesinaron a "Juancito" Gómez, ex ladero de Bracamonte que había pasado a la barra de Newell's
Cadena 3 Rosario
Juan José “Juancito” Gómez, de 26 años, fue asesinado a balazos este miércoles por la noche en la zona de Garibaldi al 2400, en Rosario. El ataque ocurrió cerca de las 23.40. La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, pero murió poco después. En la escena del crimen, la Policía secuestró cinco vainas servidas y encontró rastros de sangre sobre la vereda.
De acuerdo con las primeras informaciones, los agentes fueron comisionados por una persona herida de arma de fuego y recibieron el aviso de que el presunto autor se movilizaba en un Peugeot 208 gris. Al llegar, los efectivos encontraron a Gómez herido y solicitaron su traslado a un nosocomio, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Por el momento no hay detenidos y se investigan las circunstancias del homicidio.
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Era buscado por la Justicia como presunto autor intelectual del falso ataque a tiros contra Acosta. Será imputado el próximo miércoles junto a la mujer, detenida días atrás.
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Gómez tenía antecedentes vinculados al mundo de las barras bravas de Rosario. Había integrado el entorno de Andrés “Pillín” Bracamonte, histórico líder de la barra de Rosario Central, y tras el asesinato de Bracamonte pasó a tener presencia en la barra de Newell’s. Su nombre también había aparecido en distintas investigaciones relacionadas con episodios de violencia y crimen organizado en la ciudad.
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Norma Acosta fue imputada por el delito de intimidación pública junto con el barra de Newell‘s, Juan José Gómez.
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En 2025 quedó involucrado en la causa por el supuesto autoatentado contra la vivienda de Norma Acosta, ocurrido en mayo de ese año. El fiscal Pablo Socca sostuvo que Gómez había participado en la organización del ataque, que según la investigación buscaba instalar públicamente la sospecha de una represalia policial. Por esa causa había estado detenido y había recuperado la libertad en julio pasado. Ahora, la Justicia investiga el crimen y busca determinar quién estuvo detrás del ataque.
Lectura rápida
¿Quién fue asesinado?
Juan José “Juancito” Gómez, de 26 años.
¿Dónde ocurrió el asesinato?
En la zona de Garibaldi al 2400, en Rosario.
¿Cuándo ocurrió el ataque?
Este miércoles por la noche, cerca de las 23.40.
¿Qué antecedentes tenía Gómez?
Tenía vínculos con las barras bravas de Rosario y había estado involucrado en investigaciones de violencia y crimen organizado.
¿Qué investiga la Justicia?
Investiga las circunstancias del homicidio y busca determinar quién estuvo detrás del ataque.