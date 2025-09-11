FOTO: Rosario: imputaron a la mujer que organizó una balacera contra su casa

La mujer que fue detenida por organizar una balacera contra su casa en mayo de este año en Rosario fue imputada y ahora permanecerá detenida con prisión preventiva. Norma Acosta fue acusada del delito de intimidación pública junto con el barra de Newell's, Juan José Gómez.

A comienzos de septiembre, Acosta, integrante de una organización de familiares de presos en Rosario y que en distintas oportunidades denunció a bandas vinculadas al narcotráfico y a policías por connivencia, había sido detenida ante la sospecha de que organizó una balacera contra su casa meses atrás.

En las últimas horas, la acusada debió someterse a la audiencia imputativa donde el fiscal Pablo Socca la acusó de “haber organizado con la colaboración de Gómez la realización de un autoatentado, consistente en un ataque armado contra su vivienda”, hecho ocurrido el 7 de mayo de este año.

De este modo, Acosta fue imputada por el delito de intimidación pública, en carácter de instigadora, mientras que el barra por el mismo delito, pero como partícipe primario.

Para el fiscal, la maniobra fue perpetrada “con el objetivo de instalar públicamente la sospecha de una represalia cometida por la policía de la provincia” ya que al aparecer como “víctima de un supuesto atentado que tendría presunta explicación en denuncias de corrupción realizadas días antes por ella en redes sociales”, podría generar así “conmoción pública y temor en la sociedad por la importante situación ocurrida”, destaca lo informado por el medio La capital.

Socca recordó que dos días antes de la balacera se dio a conocer el caso de la malversación de fondos de la Policía provincial, luego de que se realizaran 34 allanamientos que finalizaron con 16 efectivos detenidos.

El fiscal remarcó que este escenario fue aprovechado por la acusada, quien quiso “tomar una postura ante los medios de comunicación como una persona perseguida por las fuerzas de seguridad de la provincia”.

Tras dar a conocer la medida, se estableció que Acosta cumpla con prisión preventiva por el lapso de seis meses, mientras continúa la investigación.