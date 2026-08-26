Racing (C) deberá pagarle a Sportivo Belgrano 1,5 millones de pesos por un jugador

Sportivo Belgrano obtuvo un nuevo reconocimiento en materia de derechos de formación. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió a favor de la institución el reclamo correspondiente por el jugador Leandro Córdoba, quien realizó parte de su etapa formativa en el Club.

Córdoba estuvo vinculado a Sportivo Belgrano entre el 15 de marzo de 2018 y el 6 de marzo de 2019 y el pasado 9 de enero de 2026 firmó su primer contrato profesional con Racing de Córdoba.

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INSTITUCIONAL • La Asociación del Fútbol Argentino resolvió a favor de Sportivo Belgrano el reclamo contra Racing de Córdoba por el derecho de formación de Leandro Córdoba, quien realizó parte de su etapa formativa en la institución y recientemente firmó su primer contrato… — Sportivo Belgrano (@ClubSpBelgrano) August 26, 2026

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A partir de esta resolución, corresponde a la institución percibir en concepto de derecho de formación por parte de Racing de Córdoba la suma de $1.514.072, más los intereses correspondientes, monto cuyo pago debería hacerse efectivo durante las próximas semanas.

Este tipo de reclamos forma parte de un trabajo que la institución viene llevando adelante durante la actual gestión, realizando un seguimiento permanente de los jugadores que pasaron por las divisiones formativas de Sportivo Belgrano y que posteriormente continúan sus carreras profesionales en otras instituciones.

Se trata de un logro que muchas veces se construye en silencio, pero que representa la importancia de defender el trabajo realizado durante años en las divisiones formativas y en el Predio “Nicolás Losano”.