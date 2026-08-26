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Racing (C) deberá pagarle a Sportivo Belgrano 1,5 millones de pesos por un jugador

El club de San Francisco reclamó el abono de los derechos de formación del futbolista que hizo su etapa formativa en la Verde.

26/08/2026 | 19:10Redacción Cadena 3

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Leandro Córdoba le dejará dinero a Sportivo Belgrano

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Sportivo Belgrano obtuvo un nuevo reconocimiento en materia de derechos de formación. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió a favor de la institución el reclamo correspondiente por el jugador Leandro Córdoba, quien realizó parte de su etapa formativa en el Club.

Córdoba estuvo vinculado a Sportivo Belgrano entre el 15 de marzo de 2018 y el 6 de marzo de 2019 y el pasado 9 de enero de 2026 firmó su primer contrato profesional con Racing de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A partir de esta resolución, corresponde a la institución percibir en concepto de derecho de formación por parte de Racing de Córdoba la suma de $1.514.072, más los intereses correspondientes, monto cuyo pago debería hacerse efectivo durante las próximas semanas.

Este tipo de reclamos forma parte de un trabajo que la institución viene llevando adelante durante la actual gestión, realizando un seguimiento permanente de los jugadores que pasaron por las divisiones formativas de Sportivo Belgrano y que posteriormente continúan sus carreras profesionales en otras instituciones.

Se trata de un logro que muchas veces se construye en silencio, pero que representa la importancia de defender el trabajo realizado durante años en las divisiones formativas y en el Predio “Nicolás Losano”.

Lectura rápida

¿Qué logró Sportivo Belgrano?
Obtuvo un reconocimiento en derechos de formación por el jugador Leandro Córdoba.

¿Quién es Leandro Córdoba?
Es un jugador que formó parte de Sportivo Belgrano y firmó su primer contrato profesional con Racing de Córdoba.

¿Cuándo estuvo Córdoba en Sportivo Belgrano?
Entre el 15 de marzo de 2018 y el 6 de marzo de 2019.

¿Cuánto dinero recibirá Sportivo Belgrano?
La suma de $1.514.072 por derechos de formación, más intereses.

¿Por qué es importante este reclamo?
Defiende el trabajo realizado en las divisiones formativas y asegura recursos para la institución.

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