FOTO: Demoras y caos en el tren Sarmiento: mujer herida tras empujón en la formación

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) – La línea del tren Sarmiento enfrenta demoras y barreras bajas en diversas estaciones a causa de un intento de robo de cables de señalización que afectó un transformador. En el marco de estos incidentes, el SAME atendió a una mujer que fue empujada dentro de una de las formaciones.

Trenes Argentinos comunicó a la agencia Noticias Argentinas que la problemática se presenta entre las estaciones Flores y Floresta.

Los problemas se originaron por un intento de robo de cables de señalización, lo que dejó a un transformador fuera de servicio.

"Personal de Trenes Argentinos trabaja para subsanar la falla", informaron a este medio.

En medio de las complicaciones, se dio a conocer que el SAME acudió a la estación Caballito, ubicada en la calle Bacacay al 1024, debido a una mujer que fue empujada dentro de la formación de tren.

Según el parte médico, la mujer de 66 años fue trasladada con un traumatismo de cadera y probable fractura de miembro inferior al Hospital Durand.

Agencia NA