Demoras y caos en el tren Sarmiento: mujer herida tras empujón en la formación
Un intento de robo de cables de señalización provocó demoras en el servicio. La mujer fue asistida por el SAME tras ser empujada dentro del tren, sufriendo lesiones.
FOTO: Demoras y caos en el tren Sarmiento: mujer herida tras empujón en la formación
Buenos Aires, 27 de agosto (NA) – La línea del tren Sarmiento enfrenta demoras y barreras bajas en diversas estaciones a causa de un intento de robo de cables de señalización que afectó un transformador. En el marco de estos incidentes, el SAME atendió a una mujer que fue empujada dentro de una de las formaciones.
Trenes Argentinos comunicó a la agencia Noticias Argentinas que la problemática se presenta entre las estaciones Flores y Floresta.
Los problemas se originaron por un intento de robo de cables de señalización, lo que dejó a un transformador fuera de servicio.
"Personal de Trenes Argentinos trabaja para subsanar la falla", informaron a este medio.
En medio de las complicaciones, se dio a conocer que el SAME acudió a la estación Caballito, ubicada en la calle Bacacay al 1024, debido a una mujer que fue empujada dentro de la formación de tren.
Según el parte médico, la mujer de 66 años fue trasladada con un traumatismo de cadera y probable fractura de miembro inferior al Hospital Durand.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el tren Sarmiento?
Se registraron demoras y barreras bajas debido a un intento de robo de cables de señalización.
¿Quién fue la persona herida?
Una mujer de 66 años fue empujada dentro de una formación y sufrió lesiones.
¿Dónde ocurrió el incidente?
El hecho tuvo lugar en la estación Caballito del tren Sarmiento.
¿Cómo fue atendida la mujer?
El SAME la asistió y la trasladó al Hospital Durand por sus lesiones.
¿Qué está haciendo Trenes Argentinos?
El personal trabaja para solucionar los problemas de señalización que causaron las demoras.
[Fuente: Noticias Argentinas]