La intensa pedrea en el interior de Córdoba causa asombro
Una serie de videos muestra la furia de lo que podría ser la Tormenta de Santa Rosa en localidades como Bell Ville, Marcos Juárez, Justiniano Posse y Río Cuarto. Mirá.
27/08/2026 | 10:54Redacción Cadena 3
FOTO: Intensa pedrea en Bell Ville.
Una violenta tormenta acompañada por una intensa caída de granizo sorprendió en las últimas horas a varias localidades del interior cordobés, reavivando las especulaciones sobre la llegada anticipada de la tradicional Tormenta de Santa Rosa.
El fenómeno afectó con particular fuerza a ciudades como Bell Ville, Marcos Juárez, Justiniano Posse y Río Cuarto, donde el granizo cubrió de blanco calles y campos en cuestión de minutos.
La furia del temporal quedó registrada en impactantes imágenes y videos difundidos por los propios vecinos, quienes mostraron el tamaño del material acumulado y los momentos de mayor severidad del temporal.
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Lectura rápida
¿Qué fenómeno meteorológico afectó Córdoba? Una violenta tormenta con intensa caída de granizo.
¿Quiénes se vieron afectados por la tormenta? Las localidades de Bell Ville, Marcos Juárez, Justiniano Posse y Río Cuarto.
¿Cuándo ocurrió el fenómeno? En las últimas horas antes de la publicación del artículo.
¿Dónde se registraron los efectos del granizo? En calles y campos de varias localidades del interior cordobés.
¿Cómo se documentó el impacto de la tormenta? A través de imágenes y videos difundidos por los vecinos.