FOTO: Alerta amarilla por tormentas y granizo en AMBA, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por tormentas intensas y granizo que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el aviso incluye la posibilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y caída localizada de granizo.

Las proyecciones del organismo indican que los niveles de lluvia acumulada ya se encuentran entre los 30 y 50 milímetros en la franja central del país, con la posibilidad de superar estos valores en algunas áreas específicas de las provincias mencionadas. En este contexto, las autoridades locales han recomendado a la población que conduzca con precaución, evite ingresar a zonas inundadas y asegure objetos que puedan ser afectados por las corrientes de aire.

En los próximos días, el SMN anticipa una mejora gradual en las condiciones climáticas en la región central a medida que el sistema de tormentas se desplace hacia el noreste.

A pesar de la mejora esperada, se pronostica un notable descenso de las temperaturas debido a la llegada de vientos del sector sur, lo que también conllevará una reducción progresiva de la nubosidad y un clima más estable hacia el fin de semana.