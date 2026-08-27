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Alerta amarilla por tormentas y granizo en AMBA, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

El fenómeno meteorológico afecta a la región central del país y se esperan precipitaciones con una acumulación de hasta 50 milímetros para las próximas horas.

27/08/2026 | 11:23Redacción Cadena 3

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Alerta amarilla por tormentas y granizo en AMBA, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

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Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por tormentas intensas y granizo que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el aviso incluye la posibilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y caída localizada de granizo.

Las proyecciones del organismo indican que los niveles de lluvia acumulada ya se encuentran entre los 30 y 50 milímetros en la franja central del país, con la posibilidad de superar estos valores en algunas áreas específicas de las provincias mencionadas. En este contexto, las autoridades locales han recomendado a la población que conduzca con precaución, evite ingresar a zonas inundadas y asegure objetos que puedan ser afectados por las corrientes de aire.

En los próximos días, el SMN anticipa una mejora gradual en las condiciones climáticas en la región central a medida que el sistema de tormentas se desplace hacia el noreste.

A pesar de la mejora esperada, se pronostica un notable descenso de las temperaturas debido a la llegada de vientos del sector sur, lo que también conllevará una reducción progresiva de la nubosidad y un clima más estable hacia el fin de semana.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico se reporta?
Se reportan tormentas fuertes y granizo en varias provincias argentinas.

¿Quién emitió la alerta?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el encargado de emitir la alerta amarilla.

¿Cuándo se espera la lluvia?
Las precipitaciones se anticipan para las próximas horas, con acumulaciones de hasta 50 milímetros.

¿Dónde se encuentra la alerta?
La alerta afecta al AMBA, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

¿Por qué se recomienda precaución?
Se aconseja precaución debido a la posible caída de granizo y el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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