ZANZÍBAR, Tanzania — El partido gobernante de Tanzania ha decidido expulsar a su vicepresidente, Emmanuel Nchimbi, tras su renuncia, un movimiento que podría poner a prueba la reputación de la nación como un bastión de paz y estabilidad en África Oriental.

La decisión fue tomada en una reunión del partido Chama cha Mapinduzi (CCM), donde se argumentó que Nchimbi incurrió en indisciplina. En su lugar, se ha nominado al ministro de Energía, Deogratius Ndejembi, para asumir el cargo de vicepresidente, según lo informado por la secretaria general del partido, Asha-Rose Migiro, el miércoles por la noche.

Este acto se considera parte de las repercusiones derivadas de la controvertida elección de la presidenta Samia Suluhu Hassan en octubre, que estuvo marcada por disturbios y el uso de fuerzas de seguridad para reprimir a los opositores. Durante ese periodo, se cortó el acceso a Internet durante varios días, una acción que Hassan lamentó posteriormente y prometió que no se repetiría.

El principal opositor de Hassan, Tundu Lissu, se encuentra actualmente en prisión bajo cargos de traición, los cuales ha calificado de motivaciones políticas. Nchimbi ha declarado que su renuncia será efectiva a partir del 4 de septiembre y que seguirá siendo un "buen ciudadano" de Tanzania. Su decisión ha sorprendido a muchos en un país que valora la estabilidad bajo el régimen de partido único del CCM.

Algunos analistas sugieren que las diferencias entre Nchimbi y Hassan podrían estar relacionadas con la forma en que se manejó la represión de las protestas en torno a las elecciones del 29 de octubre. Una investigación posterior a las elecciones reveló que 518 personas perdieron la vida durante los disturbios, y el líder de la comisión que llevó a cabo la investigación, Mohamed Chande Othman, indicó que el número real de fallecidos podría ser mayor, ya que muchas familias optaron por enterrar a sus seres queridos sin llevarlos a las morgues. Othman recomendó investigar el uso de armas de fuego, ya que varios testigos afirmaron que sus familiares fueron disparados en sus hogares.

Desde su llegada al poder, Hassan ha intentado mantener la imagen de estabilidad política que caracteriza a Tanzania, donde el CCM ha gobernado desde la independencia del Reino Unido en 1961. El partido está profundamente arraigado en el aparato del Estado, lo que ha permitido que nuevos líderes emerjan cada cinco o diez años. La transición a la presidencia de Hassan en 2021, tras la muerte de su predecesor, John Pombe Magufuli, fue considerada ordenada y contribuyó a la percepción de Tanzania como un oasis de estabilidad política en la región.