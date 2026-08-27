La Liga Sanlorencina aplicó duras sanciones al club Villa Felisa por la golpiza al policía

La Liga Regional Sanlorencina de Fútbol aplicó duras sanciones a clubes y futbolistas por distintos episodios de violencia registrados durante partidos de Primera División, Reserva y categorías inferiores. Las medidas fueron analizadas junto a funcionarios del Gobierno de Santa Fe, en el marco de reuniones destinadas a abordar los incidentes ocurridos en las últimas semanas.

Entre las principales resoluciones, el tribunal disciplinario dispuso la inhabilitación de los equipos de Primera División y Reserva de Villa Felisa por tres meses. La medida rige desde este jueves y se extenderá hasta el 27 de noviembre, período durante el cual no podrán disputar partidos oficiales ni amistosos. Además, el club deberá pagar una multa equivalente a 510 entradas por una fecha, cercana a los 4 millones de pesos.

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Las sanciones también alcanzaron a futbolistas. Ángel Navarro recibió dos años de suspensión y Francisco Orona fue inhabilitado por cinco años, ambos por agredir a un empleado policial durante el operativo de seguridad del partido de Primera División entre Colón de San Lorenzo y Villa Felisa, disputado el 16 de agosto. Ese encuentro fue dado por perdido para Villa Felisa y quedó registrado con un triunfo 2-0 para Colón.

En el partido de Reserva correspondiente a la misma jornada, un jugador fue suspendido por seis años luego de agredir al árbitro y provocar la interrupción del encuentro. En tanto, por un partido pendiente de divisiones inferiores entre PSM y General San Martín, dos futbolistas involucrados en una agresión recibieron sanciones de 12 y ocho fechas. Las medidas contra los clubes todavía están pendientes porque solicitaron un plazo adicional para realizar sus descargos.

El Gobierno provincial respaldó las decisiones adoptadas por la Liga. Gustavo Velázquez, coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, señaló que existe preocupación por los hechos de violencia y consideró que no necesariamente se requieren mayores operativos policiales porque varios episodios ocurren dentro del campo de juego. El presidente de la Liga, Gabriel Núñez, remarcó que cada resolución se toma luego de analizar los descargos y los informes de árbitros, veedores y responsables de seguridad, y sostuvo que el objetivo es que “el fútbol, pese a ser una pasión, vuelva a ser un juego” con reglas que deben respetarse.